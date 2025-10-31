斥資13億改善交通 大肚「藍色公路」延伸通車

歷經近20年地方期待，台中市大肚區「藍色公路」——華南路延伸工程今(31)日正式完工通車。該工程總長1,864公尺、寬20公尺，總經費約13.26億元，從遊園路延伸至向上路，預期可紓解遊園路及中台路口長期壅塞問題，並兼顧生態保育與行人安全。

台中市政府副秘書長林育鴻表示，華南路延伸後將暢通大肚與南屯之間的聯繫，減少遊園路及中台路口長期塞車問題。面對地形陡峭的施工挑戰，市府團隊克服困難，順利打通交通瓶頸，落實提升道路網絡的承諾，強化大肚區與南屯區間的交通路網。

台中市建設局長陳大田指出，華南路延伸工程串聯南屯區與大肚區，是區域交通的重要幹道，未來可有效串聯向上路、遊園路及中台路，提供更便捷交通動線。由於工程位於山坡地，施工過程特別重視生態保育，針對白鼻心、石虎、山豬等野生動物設置生態廊道與防護圍網，以維護生態多樣性，道路兩側設有3公尺寬的人行道與植栽帶，保留原生樹種並再利用樹木資源，落實永續理念。

此外，延伸路段在交通設計上增設左轉車道及機車左轉專用道，提升行車效率與安全。建設局指出，華南路因沿線夜間燈光景觀被稱為「藍色公路」，此次延伸工程延續原有設計，完工後將縮短居民通行時間，強化大肚與市區間的交通連結。