斥資1300萬！台南麻五市場改善完工 助麻四攤商搬遷

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市為提供麻豆市四市場攤商搬遷及穩定營運的配套，市府向經濟部爭取補助1300萬元完成「麻豆市五公有零售市場攤鋪位及地坪改善工程」，購物環境更優質，完工啟用後，將成為攤商安置與地方經濟再發展的重要據點。

南市經發局表示，麻豆市四公有零售市場，因建物老舊、鋼筋裸露危及公共安全，經本府公告自103年4月1日起停止使用。但部分攤商仍持續占用，市府依法向法院聲請強制執行。台南地方法院已於今年8月28日核發執行命令，請攤商於10月31日前將占用攤鋪位騰空返還，逾期未履行，即定期實施強制執行，呼籲攤商儘速配合搬遷。

經發局表示，市府在推動市場整頓過程中，秉持「依法行政」的原則，同時兼顧公共安全與提供攤商遷移其他公有市場的選擇。麻四市場因建物結構老舊，已不符使用安全標準，為保障民眾生命財產安全並維持市容秩序，市府依法辦理並同步配套提供安置至麻五市場的空間，將持續協助解決搬遷過程中遇到的困難，共同營造整潔、安全的市場環境。

市場處代理處長林士群說明，市府於10月29日召開攤商說明會，向麻四市場攤商說明搬遷流程、攤位分配及權益事項，並聽取意見。市府也將持續配合法院強制執行進度，提供搬遷輔導與行政協助，確保執行作業順利，維護市場秩序與公共安全。

