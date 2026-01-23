斥資133億 曾文南化聯通管啟用

斥資133億元打造的曾文南化聯通管，23日舉行通水典禮。（曹婷婷攝）

南部曾經歷百年大旱，為強化供水韌性，行政院於民國107年核定「珍珠串計畫」曾文南化聯通管工程，斥資133億元，歷時逾6年完工，23日舉行通水典禮，除穩定台南民生用水，也滿足「大南方新矽谷」產業用水，強化抗旱能力。行政院長卓榮泰舉5年前百年大旱為例，指當時正因有珍珠串計畫，降低缺水對高科技產業影響，可謂「一條水管救全世界」。

曾文南化聯通管工程建置25公里管線，串聯曾文、烏山頭、南化水庫及高屏堰，水利署長林元鵬表示，隨著南部高科技產業蓬勃發展，台南每日供水量從10年前90萬噸到目前103萬噸，預估到125年伴隨沙崙、南科擴建，每日用水量將達159萬噸，鄰近嘉義、高雄同樣用水大幅成長。

北台南由曾文水庫、烏山頭水庫供水，南台南只靠南化水庫供水，一旦高雄遇高濁度、枯水期，南化也須支應，但南化水庫庫容僅曾文六分之一，這計畫有效提升南部整體供水安全，尤其，聯通管將原本溢流的南化水庫水量引至烏山頭水庫蓄存，去年蓄存約2000萬噸，相當於南化水庫庫容四分之一。

林元鵬也說，外界不解建置一條管線何以花近7年時間，主要是施工難度高，除高低落差動輒7、80公尺且道路狹窄，另也須降低民生衝擊。

水利署指出，該工程建置曾文水庫至南化淨水場約25公里輸水管線，並設計雙向供水系統，最大每日輸水量可達80萬噸，有效串聯曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫及高屏堰水系，建立南部區域水源互補與備援機制。

經濟部次長賴建信說，以前逢枯水期就要擔心缺水，該建設大幅提升水資源運用效率，希望北部、中部珍珠串工程能提早完成。

市長黃偉哲表示，台灣被聯合國列為水資源相對稀缺的國家，穩定供水是重要課題，市府近年推動再生水建設，目前每天可處理約8萬噸、年產量約2000萬噸，但曾文南化聯通管完工後，每年節省的水遠超過再生水供給量，對農業、產業發展及民生用水是最大的保障。