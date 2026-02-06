斥資14億 苗縣警局新大樓動工

苗栗縣警察局警政大樓新址重建工程6日動工，由內政部長劉世芳、縣長鍾東錦等人共同持鏟祈福。（呂麗甄攝）

苗栗縣警察局現有辦公廳舍已使用57年，因老舊不敷使用，歷經5年協調爭取，去年8月定案，6日舉行動工典禮，總經費逾14億元，由中央透過前瞻計畫補助11億元，地方自籌2億元，預計117年3月竣工啟用。

苗栗縣警察局警政大樓新址重建工程延宕多年，歷經5年多協調爭取，114年5月9日獲中央核定，並於去年8月正式定案。新警政大樓規畫地下1層、地上5層RC建築，總樓地板面積1萬4976平方公尺，總經費14億84萬元，中央補助11億4200萬元，縣府自籌2億5884萬元。大樓北側鄰近消防局，南側為縣立體育場，未來將打造智慧警政中心，原定117年9月完工。

廣告 廣告

內政部長劉世芳致詞時表示，內政部負擔比例達82％，顯示中央對基層警察辦公環境改善的重視。她並向廠商協調提前完工，廠商承諾可提前半年，將原定1100天工期縮短至1000天，以利警政工作盡早運作。

劉世芳同時指出，內政部已完成苗栗縣27筆、共約10公頃土地解編，未來將透過公辦市地重劃提供發展空間。她肯定警方在近期治安事件中的快速應變，並引用國際評比指出，台灣過去10年治安為外商投資首選，凸顯警民合作與縣府應變能力。

縣長鍾東錦表示，警政大樓動工為重要里程碑，未來將再斥資5億元興建第2棟建築補足辦公及訓練空間。在警政大樓竣工前，警察局將暫遷新港國小及客家圓樓，舊廳舍拆除後，明年將啟動總圖書館規畫設計，銜接工程時程。