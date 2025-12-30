斥資1650萬元「社皮美樂地公園」完工 豐原首座市民與毛孩共享的多元友善空間

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市長盧秀燕重視市民生活品質，積極推動「台中美樂地計畫」（Taichung Melody），打造更舒適、友善的城市休憩空間；其中位於豐原區社皮里的「社皮美樂地公園」，台中市政府建設局歷經三階段開闢及優化工程，投入總計1,650萬元，不僅提升公園舒適度，也打造豐原區首座寵物專區及專屬的識別入口意象，日前順利完工；建設局長陳大田於11月27日親赴現場視察，地方議員、里長及民眾皆到場參加體驗，整體工程提升公園辨識度與使用便利性，讓市民與毛孩休憩更舒適，成為地方新的亮點。

▲透過此次優化，公園辨識度與使用動線全面提升，市民與毛孩休憩更便利、友善。

陳大田指出，豐原「社皮美樂地公園」分為三階段開闢及優化工程，第一、二期共投入約1,500萬元，第一期將原公墓綠美化轉型為公園空間，第二期打造豐原首座寵物專區，廣受居民好評；由於園區呈狹長形，入口辨識度不高，經地方建議後，市府推動第三期工程，投入130萬元辦理入口意象優化工程，使公園門面更具特色、更加親切。

建設局說明，此次入口設計結合寵物園區概念，以白色及藍綠色鐵件呈現清新風格，並增設黑色欄杆提升質感，同時改善入口鋪面、栽植羅漢松，使整體環境更開闊舒適；入口前的「社皮美樂地」公車亭也方便民眾攜帶毛孩搭乘大眾運輸前往公園。透過此次優化，公園辨識度與使用動線全面提升，市民與毛孩休憩更便利、友善，也讓迎賓景觀更具特色與親切感。

建設局表示，未來將延續盧市長的美樂地計畫，持續打造更多高品質、友善且具特色的公園環境，不僅提供市民舒適休憩空間，也兼顧毛孩活動需求，提升公共空間使用價值，讓城市生活更美好、更具幸福感。