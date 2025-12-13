斥資17億改造大甲分局 蔡其昌：一站式服務提升效率 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市政府警察局大甲分局建物已有60年歷史，空間狹窄，辦公環境不佳，多年來改建聲浪不斷。歷經多年努力成功爭取改建，預計將耗資近17億。立委蔡其昌今（13）日邀集內政部警政署長張榮興等人前往會勘，盼改建工程能盡快開工，未來將能提升行政效率。

蔡其昌表示，大甲分局位於大甲鬧區，除警局本身的改建外，整體基地的規劃與公共空間利用同樣重要。相關改建構想歷經多年討論，終於逐步落實，他說明，大甲分局改建在設計階段即納入跨機關、多功能使用的構想，並結合周邊公共設施進行整體規劃，未來可提供民眾「一站式」服務，提升行政效率與便利性。

蔡其昌說，目前設計階段經費已由中央補助、地方配合完成，後續工程階段也盼市政府加速辦理，讓中央與地方攜手合作，早日完成大甲分局改建，成為地方新地標。

張榮興提到，此次到訪大甲分局的感受與先前服務過的竹東分局非常類似，皆為老舊建築，地方期盼改建的建議也已討論了十幾年，如今終於能邁出關鍵一步，令人欣慰。

張榮興說，設計階段由中央補助1700萬，非常感謝蔡其昌的關心與協助，也感謝地方政府的配合，期待未來能夠給警政同仁更好的工作環境，也帶給鄉親更好的服務。

台中市政府警察局大甲分局指出，工程將興建地上6層、地下3層，大樓建地為目前大甲分局旁的平面停車場，大樓完工後，大甲分局員工遷入新廳舍辦公，現有的舊廳舍拆除興建公有停車場，預定明（115）年8月開工，開工3年後完工。

照片來源：蔡其昌辦公室提供

