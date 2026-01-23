斥資2千多萬！饒平國小日式宿舍修復 預計3月竣工

斥資二千多萬修復再利用莿桐饒平國小舊宿舍，廿三日辦理師生及民眾工地展，預計三月竣工。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣莿桐饒平國小日治時期舊宿舍，民國九十九年四月二日登錄為雲林縣歷史建築，經啟動修復將於三月底前竣工，舊宿舍「樹子腳文化學堂」未來將作為社區共享空間，成為地方文化新地標舉辦文化活動、教育講座及展覽，成為促進地方活化重要支點。

廿三日舊宿舍修復再利用工地展中，邀約鄰近社區居民、管理單位饒平國小師生等參與，透過建築師導覽說明修復過程及未來再利用空間。

副縣長陳璧君說，舊宿舍於日治一九三六年（昭和十一年）計畫興建，一九三七年（昭和十二年）完工，以單棟二戶建（雙倂）「木造平家建」，為饒平國小現況校園中最早興建學校建築之一，原職員宿舍二棟，一棟已拆除改建為學校廚房，目前遺留職員舊宿舍（即當時校長宿舍）屋頂為四坡水、雙併日式木造宿舍，形式完整，為日治時期公教人員典型宿舍形態，位在校園範圍內校方易於管理，且極具文化資產教育與再利用價值及未來發展潛力，成為學校重要歷史記憶空間。

文觀處副處長陳世訓說，工地展教育推廣，透過建築師解說，了解宿舍興建沿革、構法及其中蘊含細節，延續文化傳承。案為文化資產局補助一一八七萬二千元(七成)、縣配合款五○八萬八千元(三成)，另自籌款四四三萬元，總經費計二一三九萬元。一一三年十二月廿五日開工，預計一一五年三月底前完工。

饒平國小舊宿舍為當地少數留存日治時期公學校宿舍與木造建築，整棟為木構軸組方式，以布基礎及獨立基礎，基礎之上以垂直柱與水平樑形成木結構骨架，木構材以傳統榫接，部分金屬加固方式，整體屬日式「和小屋」建築，建築面積一五一點五平方公尺。在保存原有建築風貌基礎，賦予轉型結合教育、文化展示及社區活動多功能空間，「樹子腳文化學堂」未來將成為莿桐文化新地標。

校長陳茂雄說，舊宿舍陪伴多代師生的成長，修復計畫保存建築本體，也承載校友與地方居民深厚情感。透過工地展，讓師生更認識這棟學校歷史建築，同時進入時光隧道般，了解建築形式與早期生活型態，連結過去與現在的橋樑，期修復完成後，成為教育與文化交流平台，吸引更多人走進莿桐，感受在地人文風采。