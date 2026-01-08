斥資2.3億元重建 卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓啟用

▲卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓啟用。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】卓蘭鎮公所廳舍老舊，在中央、縣府與地方各界的支持下以2.3億元推動重建工程，歷時3年規畫興建今年終於完工，1月8日苗栗縣長鍾東錦出席卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓啟用典禮，為嶄新的辦公、洽公空間剪綵恭賀，內部不僅規畫里民活動中心更有日照中心，期許鄉親善加利用，民眾洽公更便利，同仁辦公也更舒適安全。

民國56年卓蘭鎮公所辦公廳舍啟用，後因空間不足增建3樓，屬於老背少建築，歷經921大地震重創，108年辦理耐震力評估，耐震係數未達國家安全標準，加上空間狹窄不敷使用，公所積極推動改建工程，為鎮民打造一個可以安心辦公、洽公，甚至可以防災避難的現代化據點。

廣告 廣告

全案斥資2億3283萬元執行改建工程，內政部補助1億100萬元、衛福部補助1283萬元、縣府補助700萬元、台電補助350萬元，其餘由公所自籌，規畫地下1層、地上4層行政大樓，規畫公所、代表會辦公空間及村里活動中心、1樓設置日間照顧服務機構，提供在地長輩所需的日間照顧服務。

8日苗栗縣長鍾東錦、內政部主任秘書黃駿逸、立委邱鎮軍夫人詹美娟、議員楊恭林、陳春暖、卓蘭鎮長詹錦章、三義鄉長呂明忠、三灣鄉長李運光、泰安鄉長陳吉基、苑裡鎮長劉育育、後龍鎮長謝謝清輝、苗栗市長余文忠、大湖鄉長黃惠琴、造橋鄉長徐連斌、南庄鄉長羅春蓮、公館鄉長何在鑫、卓蘭鎮代會主席詹永光及各級民意代表等人，共同為卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓剪綵啟用。

內政部主秘黃駿逸表示，有鑒於全國各縣市鄉鎮公所都有建物老舊耐震不足問題，卓蘭鎮透過前瞻計畫總工程經費2億多元，內政部補助1億多元協助工程改善，全新的聯合辦公大樓提供了多元服務，讓一般民眾洽公外，還有里民活動中心，一樓更有長輩用得到的日照中心，相信鎮民都能妥善使用這些優質服務，對卓蘭鎮的未來發展將帶來全新氣象。

縣長鍾東錦表示，卓蘭鎮公所歷經3年在鎮長的努力以及中央等各界的支持下終於完工，嶄新的聯合行政大樓十分寬敞提供多元服務，目前大湖公所改建仍在施工當中，苗栗、頭份、通霄公所也相當老舊，希望能盡速推動，尤其苗栗縣警察局屋齡更超過50年，在中央補助下預計1月份動工，相信這些辦公廳舍改建完工後，不僅能提供民眾更好的洽公環境，更能為員工帶來更好的工作士氣，同時也能留住人才。

卓蘭鎮公所、卓蘭鎮鎮民代表會聯合行政大樓一樓規畫日間照顧服務機構（C級巷弄長照站）「同舍卓蘭日照中心」，縣府衛生局長楊文志說明，同舍卓蘭日照中心為卓蘭第一家日間照顧中心，是全縣第28家日間照顧中心，原同舍東勢日照中心服務的6位卓蘭鎮長者將回到卓蘭中心提供服務，如果有需要長照的服務可以打 1966免費專線，收案後將轉介日照中心以更妥適的服務照顧在地長輩。