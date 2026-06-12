斥資2.4億打通台中榮總交通斷點 建設局推動福順路延伸工程7月開工
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中西屯區重要交通瓶頸即將打通！市府重視交通路網建設，為改善台中榮總周邊交通動線，指示建設局投入約2.4億元推動「西屯區福順路打通工程（福瑞街至東大路）」，預計7月初開工。完工後，將補齊福順路最後一段缺口，串聯東大路與福瑞街，不僅可提升台中榮總周邊交通服務品質，也將進一步完善區域路網，帶動地方發展。
建設局長陳大田表示，「福順路」為西屯區重要聯絡道路，也是台中榮總周邊重要交通動線之一，目前福瑞街至東大路間仍有約215公尺路段尚未開通，往來車輛需繞行周邊道路，影響通行效率。為回應地方多年來的期待，市府積極推動道路開闢作業，陸續完成規劃設計及用地取得等程序，工程將於7月初正式進場施工。
陳局長指出，此案總經費約2億3,985萬8,000元，其中工程費約3,712萬8,000元，用地取得及地上物補償費約2億273萬元。工程內容除新闢長215公尺、寬15公尺道路外，也將同步施作排水設施、交通標線及照明設備，並於道路雙側設置寬約1.5至2公尺實體人行道，落實人車分流理念，打造更安全友善的步行環境。
陳局長進一步表示，福順路打通後，將有效串聯東大路與福瑞街，完善區域交通路網，提供居民及就醫民眾更便捷的通行動線，同時強化周邊住宅區、商業區及醫療園區之間的交通聯繫，進一步提升道路服務水準與運輸效能，帶動地方整體發展。
建設局表示，市府將持續盤點各區交通需求，積極推動道路開闢及改善工程，逐步完善城市基礎建設，建構更安全、便捷且友善的交通環境，持續朝宜居城市目標邁進。
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