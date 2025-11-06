斥資2.76億元 長庚大學第一學舍公共空間整建完工

長庚大學第一學舍公共空間整建完工，建物融入「共學、共享、共創、共好」兼具的多功能理念，更改善校舍建築結構，跳脫傳統「住宿空間」框架，打造兼具生活與學習的全方位場域。（圖／校方提供）

長庚大學第一學舍公共空間整建完工，建物融入「共學、共享、共創、共好」兼具的多功能理念，更改善校舍建築結構，跳脫傳統「住宿空間」框架，打造兼具生活與學習的全方位場域。校方16日舉辦啟用典禮，校長湯明哲邀請教育部高教司專委賴冠瑋、台塑企業總管理處資深經理高俊琦及校內師生共同見證，宣告校園生活環境再升級。

學務處表示，長庚大學第一學舍使用已逾30年，本次整建的總工程經費達2.76億元，其中本校自籌經費約2億元，另外獲得教育部「新宿舍運動計畫」補助約7600萬元。公共空間整修後由1725坪增加至2661坪，大幅提升學生宿舍環境。

廣告 廣告

原本獨立的蘊德樓、崇德樓及益德樓三棟宿舍的公共空間，依「博學共進、舒活共享、里仁為美」的理念，全面翻新成可共享的新世代宿舍生活空間，命名為「博舒里生活大學苑」。

長庚大學第一學舍公共空間整建完工，建物融入「共學、共享、共創、共好」兼具的多功能理念，更改善校舍建築結構，跳脫傳統「住宿空間」框架，打造兼具生活與學習的全方位場域。（圖／校方提供）

湯明哲致詞時表示，「博舒里生活大學苑」不僅滿足學生基本起居需求，更打造了全新的景觀健身房、學習交流中心、交誼廳、舒活共享食堂等公共區域，具備多元交流、藝文活動、健康生活與休憩功能。這次的整建工程展現學校對學生全人發展的重視與支持，也期盼成為具國際競爭力的學生友善宿舍典範。

賴冠瑋讚許長庚大學全新改造的空間符合世界潮流，相信學校所打造友善且充滿社群活力的住宿環境，可以吸引到更多國內外優秀的學生就讀，並能凝聚向心力與歸屬感。

長庚大學表示，宿舍不只是學生的生活空間，更是學生成長的重要基地。藉由這次的整建，學校希望從學習、健康、生活到人際關係，全面支持學生的身心靈發展。也期許透過這些規畫，讓長庚學子在此安心住宿求學，拓展學習與人脈面向，厚植未來職涯競爭力。

更多中時新聞網報導

MLB》山本扛住重壓＋神雙殺 道奇續命

「周杰倫概念股」 巨星傳奇認購GD公司股份

噪音車最高罰3萬6 年犯2次可吊扣牌照