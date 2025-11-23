斥資22億元！岸內影視基地不再神祕 擬採主題式對外開放

台南市文化局邀請在地機關與民代，23日赴岸內影視基地參訪暨座談會」。（台南市文化局提供／程炳璋台南傳真）

鹽水區的岸內影視基地自民國107年至今，文化部撥款逾22億元，因遲未對外開放披上神秘面紗，台南市文化局23日邀請在地民代、機關代表召開座談會，未來將採主題性開放參觀，只要電影上映熱播，就與劇組洽談，不定時邀請影迷參觀，提升電影熱度。

岸內影視基地原為台糖土地，占地30多公頃，文化部107年至113年花了6.1億元打造時代劇為主軸的各式場景，僅使用10公頃，今年再擴大投入16.08億元，預計再架設攝影棚、劇場與倉庫，預計117年各種場景完備後正式開放。

廣告 廣告

台南市鹽水區岸內影視基地，架設戰俘營的場景」。（台南市文化局提供／程炳璋台南傳真）

因擔心劇組拍攝時收音受遊客打擾，基地多年來未正式開放民眾參觀，僅在「斯卡羅」、「星空下的黑潮島嶼」等電視劇播出後，2度開放影迷進入回味相關場景。

台南市文化局23日邀請在地的議員、里長、區公所、學校共50人進入基地開座談會。有當地校長提出基地可做為學生戶外教學的「在地教材」課程要求，另外，學校閒置的校舍經過修繕改建，也可提供劇組人員入住休息，有民代認為既然基地耗費大筆公帑打造，應適度對外開放，揭開影視基地的神祕面紗。

台南市文化局表示，現階段基地設施尚未完備，但可主題性開放，未來只要有電影或影集上映後熱播，就會與劇組洽談重新搭景，提供影迷進入參觀回味，文化局則以電影包場回饋劇組。

台灣目前電影院熱映中的國產片「大濛」即在岸內影視基地拍攝完成，基地內仍留有一半的廠景。台南市文化局正與劇組討論是否適合提供影迷參觀。

更多中時新聞網報導

吳申梅驚喜收百人慶生 感動到噙淚

丹青從心 陳明貴揮墨《蒼松不老》

憂鬱症絕非懦弱 須精準治療