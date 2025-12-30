斥資3億滿足民眾停車需求 竹市西大路立體停車場啟用

新竹市政府積極推動「西大路立體停車場工程」，並於三十日正式啟用，該工程可有效紓解周邊停車位不足的問題。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市「西大路立體停車場工程」三十日正式啟用，市長高虹安出席剪綵表示，該工程啟用後可提供二百八十四席汽車及二百六十一席機車停車位，有效紓解、周邊停車位不足的問題，並透過退縮設計、與人行廊帶的規劃，打造結合停車、觀光、與休憩機能的友善空間，全面提升市民生活品質。

高虹安指出，西大路立體停車場工程將原僅約一百席車位的平面停車場，重新規劃為立體停車設施，啟用後、讓汽、機車的停車空間大幅提升，有效改善長期停車位不足的問題。

交通處長倪茂榮表示，透過立體停車場建設，將周邊停車需求有效導入場內，釋放道路與人行空間，營造更安全、友善的步行環境；另外、停車場預計於啟用滿一個月後，將進一步開放民眾申請月租服務，以滿足在地長期停車的需求。

倪茂榮說，為了紓解停車場周邊交通的車流，交通處同步調整西大路與食品路口號誌時相，並優化停車場出入口前、中央分隔島的意象，讓汽、機車駕駛人能清楚辨識行駛動線，簡化西大路主幹道交通的流向，降低人車衝突風險。

交通處指出，該案工程總經費逾新臺幣三點一七億元，其中中央補助約一點二五億元，市府自籌約一點九二億元，規劃地上四層、地下一層，設置汽車停車位二百八十四席，包括六席身心障礙專用車位、六席孕婦、以及育有六歲以下兒童專用車位，以及六席電動車專用車位；另設有二百六十一席機車停車位，並導入車牌辨識、車位在席顯示及多元繳費等智慧化停車管理系統。