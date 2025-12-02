斥資3. 1億！ 成功國中活動中心、停車場啟用

台中大里區成功國中，長期沒有禮堂以及停車場空間，還有校舍老舊需要重建，為了讓教學環境更加良好，台中市府爭取3.1億，增建改建終於落成啟用。

圖／TVBS

由學生帶來跆拳道品勢表演，為啟用典禮拉開序幕，就是要慶祝台中大里成功國中舊校舍整建，跟活動中心還有停車場正式落成啟用。

台中市長盧秀燕也親自到場視察，他表示成功國中過去缺乏室內禮堂，各種室內活動包括畢業典禮都在室外舉辦，加上校內也有一棟老舊校舍耐震不足，必須重建，同時還有大批民眾反映停車空間不足，所以爭取到3.1億經費，一併全面改善。

廣告 廣告

台中市長盧秀燕：「那成功國中就是成功國中七年前，我上任的時候他們舉行畢業典禮，也是在露天舉行，結果也是風雨交加大家都淋成落湯雞，我覺得我們一定要把這些教育場域，不足的建設把它補足，成功國中就是一個情形。」

台中市府近年推動校園硬體升級，其中在大里地區已經有三所學校同步增建停車場，減緩當地人口增加面臨的停車壓力，市長強調會持續把教育建設做得更好，讓台中市的孩子，能在更完善的環境學習成長。

更多 TVBS 報導

網曝宏福苑內部慘況 牆壁斑駁、滿地灰 災民：值錢東西全燒光

澤倫斯基訪馬德里 西班牙承諾援烏約300億元

防颱做好做滿 台中市內清淤+帆布加固

工匠無償回收廢棄品再製 能登漆器輪島塗變身

