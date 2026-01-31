斥資3.5億懷舊街景 後龍百變影城文創園區盛大啟用

後龍百變影城文創園區正式開幕剪綵

後龍百變影城文創園區入口

後龍百變影城文創園區正式開幕合影

後龍百變影城文創園區正式開幕合影

苗栗縣首座大型影視BOT案「後龍百變影城文創園區」29日正式開幕。這座斥資3.5億元打造的園區，不僅重現經典歷史場景供劇組拍攝，更結合親子遊憩與生態體驗，縣長鍾東錦期許百變影城文創園區成為苗栗影視觀光新地標，帶動地方文化產業起飛。

苗栗縣文化觀光發展再添新亮點！全縣首座結合影視拍攝與觀光休閒的「後龍百變影城文創園區」正式盛大開幕。這座由民間投資超過3.5億元的BOT案，重現民國初年至五、六零年代的懷舊街景，更規劃了豐富的親子遊憩設施，將成為苗栗推動影視產業與文化觀光的重要基地。

走進園區，彷彿穿越時空隧道。園區以「影視文創 × 休閒觀光」為核心，精心打造了閩南三合院、台灣老街及日式街道等歷史場景，是專業劇組的取景地，也讓遊客能身歷其境感受時代氛圍。除了靜態建築，園區更結合了兒童探索館、親子沙灘、生態池及露營區，將文化體驗與自然休閒完美融合，適合全家大小一同造訪。

苗栗縣長鍾東錦主持剪綵儀式時表示，苗栗首件以影視文創為主軸的大型BOT開發案「後龍百變影城文創園區」，感謝太陽城國際傳播公司投入鉅資，展現公私協力的具體成果。期許園區能成為帶動地方創生的火車頭，透過引進影視劇組與舉辦文創市集，創造就業機會並繁榮地方經濟。

營運團隊表示，未來將持續引進各類影視劇組進駐拍攝，讓民眾有機會一窺影視製作的幕後過程，並將不定期舉辦主題展演與文創市集，讓「後龍百變影城」不只是觀光景點，更是一個充滿故事與創意的文化場域。