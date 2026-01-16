斥資3.7億元六龜區行政中心落成啟用 陳其邁：兼顧防災、行政與文化的新公共地標

▲陳其邁出席六龜區行政中心落成典禮，說明行政中心以高標準規格設計，除作為洽公場所，在災害發生時也可提供居民安全收容空間。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市六龜區行政中心今（16）日舉行落成啟用典禮，市長陳其邁出席主持並宣布同步為「六龜賞梅活動」揭開序幕。他表示，六龜區行政中心整建工程總經費約3億7千萬元，其中3億元由市府編列、7千萬元由中央補助，歷時推動完成，未來將成為結合行政服務、防災收容與文化發展的重要公共據點。

▲陳其邁市長致詞

陳其邁指出，新行政中心除提供民眾日常洽公使用外，更以高標準防災規格設計，可於颱風、豪雨等災害發生時，作為居民安全安置與應變指揮空間，強化山城地區防災韌性。同時，行政中心內規劃音樂教室與多功能禮堂，支持六龜在地學校及合唱團發展，讓公共建築成為凝聚地方文化與情感的核心場域。

廣告 廣告

致詞中，陳其邁也說明六龜多項重大建設進度，包括六龜區公所整建完成、國道十號延伸至新威大橋工程正式動工，以及高133線道路改善計畫獲行政院核定經費，顯示市府與中央攜手投入資源，持續改善偏鄉交通與生活機能，縮短城鄉差距。

▲▼陳其邁參訪辦公廳舍與口足畫家楊恩典老師《豐收》畫展，並與清潔隊員合影留念。

陳其邁回顧任內多次因風災、豪雨前往六龜進行救災與疏散作業，強調六龜雖地處偏遠，但市府對地方建設與安全從未鬆懈。本次工程除區公所外，也同步完成戶政事務所及周邊環境改善，整體打造兼具行政效率、防災機能與社區共享的優質公共空間。

六龜區公所表示，行政中心落成啟用為地方公共建設寫下嶄新里程碑，該工程施工品質優異，榮獲「第25屆公共工程金質獎」佳作肯定。配合賞梅季與觀光藝術季活動開跑，透過藝文展演、畫展與農特產品推廣，將「梅開盛景」品牌魅力轉化為實質觀光效益，串聯公共服務、觀光行銷與地方創生動能，帶動六龜整體發展。（圖╱高市府新聞局提供）