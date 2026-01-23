斥資3.9億 烏日全民運動館完工

台中市府建設局與運動局跨局處合作，投入三億九千萬元興建「烏日全民運動館」完工，市府跨局處攜手朝八月啟用邁進。

台中市建設局與運動局跨局處合作，投入三億九千萬元興建「烏日全民運動館」，今年一月完工並進入驗收階段，後續將由運動局辦理招商及內部裝修作業，預計八月正式啟用，屆時將為地方注入嶄新的運動休閒能量。

建設局長陳大田表示，隨著烏日區人口突破八萬，高鐵特區作為區域發展核心，帶動商務、住宅及娛樂購物等多元產業蓬勃發展，生活機能需求日益升高，如何完善公共設施量能、提升市民生活品質及擴增休閒運動空間，已成為市府刻不容緩的重要課題；「烏日全民運動館」的完成，除可帶動市民養成規律運動習慣、從事有益身心的活動，亦有助促進健康、降低醫療支出，進而營造幸福、健康且友善的城市環境。

陳大田說，運動館建築外觀以圓弧屋頂搭配方形外懸廊設計，整體造型宛如一顆暖橘色夕陽，並以局部亮橘色點綴，展現活潑且富有生命力的意象；此外，場館外圍規劃環狀熱身步道，民眾於暖身行走時可遠眺周邊景觀，串聯在地風貌，達到身心放鬆效果。另運動館建築採高標準規劃設計，目標取得綠建築「黃金級」及智慧建築「合格級」標章。

建設局表示，「烏日全民運動館」工程總經費三億九千萬元，其中成功向中央爭取補助一億元。場館規劃為地上三層建築，總樓地板面積五千四百二十平方公尺，設施完善，包括三十六席汽車及五十二席機車停車位，綜合球場可提供籃球、羽球使用；另設全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、瑜珈教室，以及兒童運動中心等多項運動空間，滿足親子及兒童需求。