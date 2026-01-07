斥資31億元 北市雙永國小新建地上4層、地下2層複合校園

雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程，今(7)天由台北市長蔣萬安主持動土典禮，台北市議會議長戴錫欽(左)是「大學長」。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程今(7)天由台北市長蔣萬安主持動土典禮，市府挹注31億元，計畫新建地上4層、地下2層教學行政大樓，總樓地板面積約4萬1007平方公尺，將有小學42班、幼兒園10班、特幼2班及3班幼托，並整合社區公共服務需求，提供約281個汽機車停車位，以及托嬰中心等。

雙永國小前身為永春國小與永吉國小；校長楊政修受訪說，一牆之隔的兩校原為永春國中、永春國小，後來因人口增加，永春國中遷址到永春高中後，校地改為永吉國小。2019年啟動合併規劃，於111學年度正式成立「雙永國小」。

蔣萬安致詞時表示，「雙永」象徵1+1大於2的加乘力量，也是讓信義區發展更完整的重要拼圖；校園新建工程以法國作曲家聖桑名作《動物狂歡節》為整體設計發想，融合保留兩校原有的教育精神。市府投入約31億元，規劃興建地上4層、地下2層的教學行政大樓，整合幼兒園、托嬰中心、圖書館、演藝廳及地下停車場等多元設施。

議長戴錫欽致詞時說，1972年念永春國小一年級；三年級時，一牆之隔的永吉國小成立，他家住旁邊就念永吉國小，是兩校學生的「大學長」，輕鬆地說明了兩校的淵源；代辦新建工程的捷運局第二區工程處處長劉安德簡報時笑說，蓋的不是一棟教學大樓，而是一整個學校。工程採兩階段施工，分別預計於2030年及2033年完工。

劉安德說，兩校合併後就積極推動校舍更新，但遇到疫情跟物價大漲，歷經7次公告招標，終於在去年10月順利決標，並於12月完成簽約開工；未來校舍就變成整個社區的園地，也有平台、涼亭、樹屋、花園等設計，讓學生在上課外還有觀察駐足聊天的空間。

雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程，今(7)天由台北市長蔣萬安主持動土典禮。(記者田裕華攝)

