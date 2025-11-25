斥資35億整治鹿港溪被糟蹋！12天第8包垃圾 縣府震怒要逮人

斥資35億整治的鹿港溪，近12天就發現8包垃圾亂丟。 圖：翻攝鹿港溪巡守隊粉專

[Newtalk新聞] 彰化鹿港溪剛斥資35億元進行整治，從原本「臭水溝」蛻變為觀光亮點，吸引遊客散步、拍照，今日再度發現被亂丟一包垃圾，已經是12天來第8包垃圾，巡守隊宣布，之後所有垃圾將一律破袋檢查並拍照公開，縣府更安裝移動式攝影機抓人。

鹿港溪過去因缺乏穩定水源，家庭污水又直接排入，水質長年惡臭，附近居民避之唯恐不及，透過前瞻計畫投入35億元經費整治，包含興建水資中心、增設污水下水道與打造沿岸綠地，才讓鹿港溪變成觀光亮點。

彰化縣水資處指出，鹿港溪變漂亮後，卻頻頻遭民眾亂丟垃圾破壞景致，為有效遏止違規行為，縣府將在鹿港溪沿線部署「移動式攝影機」，用以彈性取證、立即偵查，讓亂丟者無所遁形。

一旦拍下民眾亂丟垃圾，確定行為人身分就可逕行開罰，依《廢棄物清理法》最高罰6000元，並要求限期清除。彰化縣水資處呼籲，整治成果得來不易，民眾應共同維護，不要因一時便宜行事而破壞公共環境。

巡守隊則無奈指出，今日發現的垃圾袋內含有能量飲料瓶、腳踏車警示燈包裝等物品，研判可能與騎自行車的遊客有關。直呼「12天丟8包，真的太誇張了」，未來將全面破袋檢查並拍照公布內容物，希望喚醒更多民眾的公德心。

