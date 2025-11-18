斥資380億美元 阿聯酋航空訂購波音777X

▲阿聯酋航空於2025杜拜航空展宣佈訂購65架波音777X飛機，總值380億美元。（圖／阿聯酋航空提供）

[NOWnews今日新聞] 國際航空公司阿聯酋航空於2025年杜拜航空展首日宣佈，追加訂購65架搭載奇異GE9X發動機的波音777-9飛機，總價值380億美元。

阿聯酋航空說明，此次訂購將使阿聯酋航空向波音下訂的寬體飛機總數達到315架，其中包括270架波音777X、10架波音777F貨機和35架波音787；同時，其向奇異航太（GE Aerospace）訂購的GE9X發動機總數達到540具，包括11月17日簽署的130具新訂單。這項對美國航太製造業的長期巨額投入，將在美國創造數十萬個高價值製造業就業機會。

阿聯酋航空與波音最新達成的協議，也為波音開發777-10（777X 系列更大型號）的可行性研究提供強力支持。阿聯酋航空同時簽署了選擇權協議，可將最新的777-9訂單轉換為777-10或777-8客機。

阿聯酋航空集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王表示，「阿聯酋航空已經是全球最大的波音777營運商， 透過追加價值380億美元的訂單，包括65架波音777-9飛機和130具奇異GE9X發動機，進一步擴大我們對該機型項目的支持，展現我們對波音和奇異航太長期合作關係的承諾，也證明我們對美國航太產業的信心。」

謝赫阿哈邁德也說，阿聯酋航空訂購的每一架飛機，都是依循阿聯酋航空的營運擴張藍圖，且與杜拜整體發展規劃緊密協調的成果；而打造一支年輕、現代化且搭載創新客艙產品的機隊，一直是阿聯酋航空的核心策略，期待持續與波音緊密合作，自2027年第二季開始接收首架波音777-9客機，並為其配置阿聯酋航空最先進、引領業界的機上產品。

在談及波音777-10相關研究時，謝赫阿哈邁德認為，「在航空運輸量增長和機場運力日漸緊張的情況下，阿聯酋航空樂見製造商打造更大運量、營運效率更高的新型客機。因此，阿聯酋航空全力支持波音展開777-10的可行性研究，並保留將最新一批波音777-9訂單轉換為777-10或777-8的選擇權。」

波音商用飛機部總裁暨執行長史蒂芬妮·波普（Stephanie Pope）分享，「阿聯酋航空再次選擇波音777X作為其未來機隊的核心力量，助力更新世界級機隊並拓展其享譽全球的飛行網絡，我們深感榮幸。過去40年，波音始終是阿聯酋航空的堅實夥伴，見證其成長為全球最具影響力的航空公司之一，並建立起卓越與創新的聲譽；我們期待未來數十年進一步深化雙方的合作。」

奇異航太商用引擎與服務部總裁暨執行長羅素·斯托克斯（Russell Stokes）說，「我們很榮幸能與阿聯酋航空持續深化合作，延續數十載的夥伴關係，並共同推動航空業的未來發展。阿聯酋航空已是GE90與GP7200發動機的全球最大客戶，而此次新增的GE9X 訂單，更展現其對我們技術與團隊的高度信任。我們也已做好準備，全力支援阿聯酋航空，協助其充分運用我們領先業界的解決方案與服務，發揮最佳效率與耐久表現。」

在過去40年的發展歷程中，阿聯酋航空營運過波音777家族的所有機型，如今已擁有全球規模最大的777機隊，且全部搭載GE90發動機。阿聯酋航空目前共擁有119架波音777-300ER、10架波音777-200LR與11架波音777F貨機，連結杜拜與全球超過140座城市，促進六大洲的貿易、旅遊與商務交流。

隨著新增訂單，阿聯酋航空將持續接收波音新機至2038年。未來777X與GE9X發動機的製造與組裝，將由遍及美國16個州、數千名專業技術人員共同完成，包括阿拉巴馬州、堪薩斯州、肯塔基州、印第安納州、麻薩諸塞州、密西根州、密西西比州、新罕布夏州、北卡羅萊納州、俄亥俄州、南卡羅萊納州、德州、佛蒙特州與華盛頓州等。



