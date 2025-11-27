斥資3842萬災後復建田尾鄉正義橋 王惠美：提升防洪能力護安全 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

彰化縣田尾鄉清水溪正義橋周邊排水設施，受今年7月8日與31日豪雨影響，導致路面塌陷，且周邊坡面損壞。為維護地方用路安全，縣府挹注3842萬元辦理災後復建工程，彰化縣長王惠美今（27）日與彰化縣議會議長謝典霖等人，共同前往勘查施工情形，並要求工程單位務必加速辦理，如期如質完工，確保在地鄉親用路安全。

王惠美指出，因為今年7月接連豪雨，造成清水溪護岸道路側坡面遭洪水侵襲而崩塌，致使坡岸土石裸露、道路嚴重下陷，影響鄉親通行，縣府挹注約3842萬元，進行長度約448公尺的護岸修建，以及3186平方公尺的道路修復工程。同時，將坡面改建為更堅固的直立護岸，不僅增加通水斷面，大幅提升防洪能力，藉由鋼筋混凝土結構，也能讓堤防更加穩固安全。

王惠美亦叮囑工程團隊務必顧及施工安全、施作品質、交通維持及環境保護，減少對鄰近居民生活及地方通行的影響，讓建設成果兼具安全性與永續性，確保符合地方民眾需求。

謝典霖表示，目前修復工程進度超前，期望能盡早完工，提供民眾更安全的往來道路。

水利資源處表示，縣府近年來已陸續投入總計1億6593萬，改善田尾鄉的治水工程。田尾鄉本次災修共挹注4605萬元進行豪雨災後復建。其中「0708豪雨清水溪排水（頂豐段）災修工程」已在114年10月14日開工，工期約240日曆天，預計於115年中完工。

水利資源處補充，未來縣府將持續編列經費並積極爭取中央補助，逐步推動各區域排水整治工程，強化整體防洪韌性，全面提升防洪安全與在地生活品質。

照片來源：彰化縣政府提供

