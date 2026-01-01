斥資4.3億！台9線馬太鞍溪橋「鋼便橋」提早通車啟用 永久橋也開工

花蓮台9線馬太鞍溪橋在去年9月因堰塞湖溢流被大水沖斷，公路局日夜趕工、施作鋼便橋，終於提前在今（1）天早上10時通車。至於原本的橋位復建工程也已開工，北上道路預計今年底完成，南下則是預計明年。

鞭炮聲炸響，等待的車輛正式開上鐵橋，1/1號元旦這天，全長約560公尺、寬12公尺的馬太鞍溪鋼便橋通車，且是提前1個月。回顧施工流程，在工程人員日以繼夜的努力下， 第一階段溪底便道工程先是在10/10開通，同時也展開第二階段鋼面橋建設作業。不過原本預定1月底達成，中間卻又經歷第二次堰塞湖溢流，最終還是提前開放通車。

這座鋼便橋長度560公尺，橋寬12公尺，若遇大豪雨或上游水位上升達管理值時，就會啟動預警性封閉。因此隨著鋼便橋通車，對於當地居民來說會更加方便和安全，也有望幫助光復鄉的復甦。

馬太鞍鋼便橋通車後，原本的便道就會進行清除降挖工程，另外也針對第三階段永久橋展開設計，公路局希望在明年底先完成北上道路單線雙向通車，116年底完成雙向完工通車。

