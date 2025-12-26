斥資4.3億 宜蘭樂水大橋通車

連結大同鄉三部落碼崙橋歷經三年多改建工程，26日舉行通車典禮，並更名為「樂水大橋」。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

連結大同鄉三部落的宜蘭縣碼崙溪上游輸砂量大，豪雨後易致溪床快速抬升，為避免碼崙橋遭洪水沖毀，地方推動改建，歷經三年多，二十六日舉行通車典禮，並更名為「樂水大橋」，為台七線及台七甲線的重要替代路網。

「樂水大橋」採場鑄懸臂預力箱型梁橋建置，橋長五百一十公尺、橋寬十公尺，提高橋體高程並減少落墩數，以降低土石淤積及洪水衝擊。經費總額四億三千二百九十三萬元，其中原民委員會補助一千四百八十萬元、農業部補助三億五千七百八十四萬元，縣府自籌六千零二十九萬元。改建期間，樂水村三部落多次討論凝聚共識，決議將原「碼崙橋」更名為「樂水大橋」，象徵部落交通重新緊密連結，亦成為樂水村最具代表性的地標橋梁。

代理縣長林茂盛說，樂水大橋通車後，可大幅提升部落交通安全與運輸效率，並強化產業物流、緊急救災、疏散避難及觀光往返等功能，對地方發展具重要助益，後續亦將持續推動英樂大橋等相關建設，逐步完善大同鄉的交通路網。