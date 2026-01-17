斥資5.6億元！ 內門野森動物學校試營運吸人潮

高雄市 / 綜合報導

斥資5.6億元的高雄內門野森動物園，在今（17）日展開式營運，吸引大批民眾，帶著小孩子一起前往，就是因為這座動物園，除了有狐獴以及南 台 灣唯一一座狐狸谷之外，還能近距離接觸，有別於壽山動物園，只是門票價差了將近10倍，因為一張門票要價399元，即便市民價也要299元，比起壽山動物園40元門票明顯落差。對此觀光局表示，兩座動物園定位不同，一月份假日門票也已經銷售完畢。

身形小巧神情呆萌的狐獴，隔著玻璃活蹦亂跳，更不畏人群接近民眾，這模樣治癒人心，除了狐獴，還有南 台 灣唯一一座的狐狸谷，讓民眾感受新鮮，民眾說：「規劃的路線很棒，而且還可以跟一些小動物，然後可以接觸，還有那個老鷹超棒的。」民眾說：「帶小朋友來這邊體驗一下，對我從桃園下來的狐狸谷，其實就是滿特別的，就是第一次看到有狐狸的近距離互動。」

籌備10年，主打與民眾零距離互動的野森動物園，就在高雄內門，17日展開式營運，吸引大批家長帶著小朋友們一起來體驗，但現場沒有販賣門票，必須提前預約，才能順利入園。不過斥資5.6億元的動物園，門票399元，市民票價則是299元，但與40元門票的壽山動物園相差近10倍，一度引起討論。

民眾說：「我覺得它吸引我來的點是可以近距離接觸，宜蘭那邊也差不多這個價格，所以我就覺得，399應該還好。」記者VS.民眾說：「因為我們是高雄市民，所以我們買到299的票價，(這價位還行嗎)，還行，還行還可以。」觀光局表示，兩座動物園定位不同，並且民眾還能與小動物們互動體驗，期盼能讓大朋友及小朋友們留下美好記憶。

