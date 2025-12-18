斥資500萬打造MV FEniX《參》延續世界觀前進南法取景

偶像男團 FEniX推出第三張全創作專輯《參》，華納音樂投入約新台幣500萬元製作MV，繼首波主打〈我就是無法失去你〉遠赴距離台灣約 9,900 公里的南法取景拍攝後，第二波主打〈Day Off〉延續海外拍攝計畫，前往安提貝與聖特羅佩取景，以輕快、寫意的曲風呈現不同於前作的氛圍。

(圖｜華納音樂提供)

〈Day Off〉MV延續前作〈陷洞〉的故事設定，描繪五位成員所飾演的「鳳凰特工」在完成任務後前往南法短暫度假的片段，歌曲由MAX與承隆於創作營中完成，主題圍繞「放空的浪漫」，描寫暫時遠離外界、放慢節奏，並非逃避現實，而是在疲憊中重新找回自我平衡，MV結尾透過連晨翔以手機畫面「雲端現身」指派新任務，為假期畫下句點，也為故事增添幽默感。

〈Day Off〉MV主要取景於安提貝與聖特羅佩海岸，舞蹈畫面搭配夕陽與地中海景色，呈現自在、慵懶的度假氣息。拍攝期間，成員們在沙灘拍攝舞蹈時，意外面對當地民眾日光浴的文化差異，雖一度感到尷尬，仍獲得現場掌聲回應，導演亦安排敞篷車沿海岸線行駛取景，強化 MV 的自由與旅行感。

(圖｜華納音樂提供)

FEniX 第三張專輯《參》預計於2025年12月19日正式發行，〈Day Off〉MV 也將於同日上線公開。除作品發表外，FEniX宣布將於2026年1月25日在台北市遠百信義 A13 北面廣場舉辦簽名會，並預計加開高雄場簽名會。

(圖｜華納音樂提供)