斥資500萬！男團FEniX重磅回歸 迷暈南法姐姐登百萬遊艇拍MV

台灣實力派男團FEniX宣布將回歸推出第三張專輯《參》，首波主打歌〈我就是無法失去你〉MV特別遠赴南法拍攝，選在尼斯馬塞納廣場與芒通老城區取景，值得一提的是，有兩名當地女生在得知FEniX是來自台灣的男團之後，竟主動邀約他們上造價上百萬的遊艇拍攝，讓團員們驚喜不已。

台灣實力派男團FEniX宣布將回歸推出第三張專輯《參》。（圖／華納音樂 提供）

FEniX人氣持續攀升，先前剛受邀前往越南參與當地最大選秀節目，憑藉紮實的LIVE舞台功力一戰成名，成功進軍東南亞市場。團員們在結束演唱會宣傳行程後，馬不停蹄投入新專輯籌備。新專主打歌〈我就是無法失去你〉由隊長MAX與忙內李承隆聯手填詞，以舞曲詮釋一段無法割捨的依戀，呈現失控的浪漫情感。

這支MV特別遠赴南法拍攝，飛行9900公里，選在尼斯馬塞納廣場與芒通老城區取景，在芒通老街區熱舞時，五名團員與大批工作人員吸引不少當地居民與遊客圍觀，表演結束後獲得熱烈掌聲，並熱切詢問FEniX的身分，團員表示：「他們真的很友善，讓我們可以更有自信跳舞。」

FEniX新專主打歌〈我就是無法失去你〉特別遠赴南法拍攝。（圖／華納音樂 提供）

在拍攝過程中，有兩位當地女生得知FEniX來自台灣後，主動邀請團員登上造價百萬的遊艇拍攝。團員透露：「遊艇夾板是原木打造，她們唯一要求是不能穿鞋，所以大家都是光腳拍攝。」這場意外邂逅讓他們得以徜徉在地中海美景。

有趣的是，團員夏浦洋在團內被稱為「爆汗王」，因為他每次跳舞表演時，頭髮都像下雨一樣狂流汗，所以這次前往南法拍MV時也特別準備兩大包的紙巾，沒想到完全沒派上用場，讓大家笑稱：「這裡的氣候真的非常適合浦洋」。而向來酷帥的MAX，也受到南法的溫暖陽光、小鎮風情影響，臉上更是時常掛著笑容，難得展現溫暖面貌。

FEniX在芒通老街區熱舞時，吸引不少當地居民與遊客圍觀。（圖／華納音樂 提供）

