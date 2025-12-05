斥資5.3億打造北高雄運動新地標！「岡山運動中心」融合空軍、竹編、文化的特色運動建築

整理｜Eason 圖片來源｜高雄市政府運動發展局



當建築讓運動成為人們日常的一部份，那會是什麼模樣？在高雄岡山，有一座嶄新的建築作品由翊祥建築師事務所團隊打造，這座建築悄悄地將運動、文化與日常生活交織在一起，那就是近期剛落成的「岡山運動中心」，這裡不僅是人們揮灑汗水的場所，更是當代城市建築在人文場域中一次具體而溫柔的落實。

從基地出發的設計思考

作為全台首座設於文化園區內的運動中心，岡山運動中心的誕生並非僅為提供運動空間，而是企圖成為人們生活的一部分。有鑑於此，建築團隊從基地出發，觀察周遭的城市脈絡與在地文化，發現這塊土地蘊藏著深厚的歷史與社會記憶：傳統的竹編工藝、空軍的發展史，以及岡山文化中心的文化能量，遂將這三個元素延伸，成為設計語彙的核心。

竹編、空軍、文化的和諧共鳴

岡山運動中心在建築外觀的立面設計上，以「竹編」意象轉化為現代建築語言，運用穿孔鋁板及格柵系統，形塑出一層輕盈而有韻律的外殼，不僅具遮陽功能，也呼應在地傳統工藝的溫度與巧思。另一個設計亮點則來自「空軍」意象，曾為軍事重鎮的岡山，空軍基地的歷史是地方記憶的一部分，建築團隊將此融入結構語彙中，以幾何切角、銳利輪廓及金屬材質，象徵飛行器的動感與未來感，與竹編立面的柔韌形成對比，卻又協調共生。然而，「文化」元素的部分，則透過建築與岡山文化中心的開放關係展現，兩者不設明確邊界，透過中庭、步道與開放空間的串連，讓藝術與運動、人與城市，自然對話。

多元使用者的友善設計

建築不只是視覺的作品，更是身體的場域。岡山運動中心在功能配置上，展現了對不同使用者族群的理解與尊重。例如打造25公尺溫水泳池，設有身障輔助設施與寬敞動線，真正落實無障礙設計精神。SPA池、蒸氣室與烤箱，提供放鬆療癒的空間體驗；而超過200坪的健身房與多功能球場，則滿足了各年齡層的訓練與活動需求。更特別的是，中心內還結合了商業空間與團體課程教室，讓市民可以在一個場域內，完成運動、用餐、學習、休閒等多重生活需求，真正實踐「一站式健康生活」。

運動、文化、商業為一體

岡山運動中心的價值，不僅是硬體設施的完整，而在於它提出了一種新的城市生活提案。在這裡，運動不再只是特定時間的活動，而是穿插於日常的自然行為；文化不再高高在上，而是透過建築與場域成為生活的一部分；商業不再是冷冰冰的經濟操作，而是與社區共融的生活支援系統。

好的建築，總能在美學與實用之間找到平衡，並在城市與人之間搭起橋梁。岡山運動中心不僅豐富城市的建築語彙，更為市民開啟了一種與健康、文化和生活共舞的可能。

