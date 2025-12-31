斥資6億打造溫暖告別場域 中壢殯葬服務中心工程摘國家建築金獎

新工處自109年開始至今已連續6年獲國家建築金獎肯定。圖：工務局提供

「第26屆國家建築金獎」於昨(30)日舉行頒獎典禮，桃市新建工程處以「中壢區殯葬服務中心火化場新建工程」參獎表現亮眼，一舉勇奪「公共建設優質獎／規劃設計類」、「公共建設優質獎－首獎」及「評審團特別獎」等三項大獎；新工處處長呂紹霖亦獲頒「大會特別獎」殊榮，肯定其對公共工程之卓越貢獻，另新工處自109年開始至今已連續6年獲國家建築金獎肯定，展現桃園市在公共建設品質與人文關懷並重的成果。

此次獲獎的「中壢區殯葬服務中心火化場新建工程」規模為地下1層、地上2層的殯葬服務中心。圖：工務局提供

此次獲獎的「中壢區殯葬服務中心火化場新建工程」規模為地下1層、地上2層的殯葬服務中心，內部設有大廳、會議室、儲藏室、祭拜等候區、火化爐區及作業空間、家屬休息室與公共廁所等設施；地下室及戶外則規劃197席汽車與83席機車停車位，打造兼具安寧氛圍與尊重精神的生命禮儀空間，使告別儀式更加溫暖、從容且具人文關懷，提供更完善的禮儀服務，打造溫馨與神聖的靈魂場所。

此案殯葬服務中心工程以「一場溫暖且慎重的告別儀式—水燈」為設計核心，透過水燈的意象，承載並連結對親屬的思念與祝福，讓建築與自然共構出柔和而莊重的氛圍，並以「場所記憶—光之迴場」為主題意象，象徵人生記憶與生命循環，營造沉靜而溫潤的追思場域，讓離別轉化為生命下一段旅程的起點。園區整體規劃以「生態、景觀、友善」為主軸，設置綠化步道、追思庭園、休憩廣場及遮蔭植栽帶，營造舒適、平靜的戶外環境，讓民眾在自然光影與綠意中感受思念的溫度。同時，工程亦全面改善交通動線，優化出入口及停車場配置，串聯既有園區動線，增設汽、機車停車位，並強化周邊道路銜接，提升通行效率與安全性，總經費約6億元，工程於今(114)年11月竣工，將來園區將以全新面貌服務市民，成為融合人文關懷與自然生態的溫暖告別場域。

台灣永續關懷協會長年推動建築品質與工程誠信，辦理「國家建築金獎」甄選活動，表揚全國優良營建團隊與健康建築典範。今年第26屆評選中，新建工程處承辦的「中壢區殯葬服務中心火化場新建工程」榮獲「公共建設優質獎／規劃設計類」、「公共建設優質獎－首獎」及「評審團特別獎」等大獎，展現桃園在公共工程品質管理上的卓越成果，更是對工程團隊專業與品質堅持的肯定。新工處將持續秉持嚴謹與創新精神，精進施工與設計品質，打造更多兼具功能、安全與人文意象的優質公共建設，持續推動桃園工程品質邁向卓越。

