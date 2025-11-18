斥資6千萬！1100萬本「全民安全指引手冊」明發放 先家戶再租屋族

賴政府斥資6千萬印製「全民安全指引手冊」將於明日起發放！ 全案計劃先以家戶為基礎，在年底前分4批次發放，接著再外文版及租屋族。（圖／中國時報記者劉宇捷攝）

政府為強化民眾對災防的預防認知，國防部、全動署配合外交部、中華郵政將自明（19）日起，普發1100萬本新版「全民安全指引手冊」；據全動署指出，全民普發將分4個階段發放，先以家戶為單位，而外界關注的英文版及獨立外宿租屋族問題，將在第四批之後陸續辦理；目前全案印製費約為4279萬元，外加各管道發送費約逾2000萬元。

全動署物力動員處處長沈威志今日在國防部記者會中表示，今年9月16日發布的新版「全民安全指引手冊」，將自明日起由中華郵政、內政部、外交部協力向民眾發放，全案計劃分為4個階段發放，考量災防特性及交通因素，第一批優先從外離島及各縣市偏遠山地開始，並預於115年1月5日前完成發放。

廣告 廣告

本次「全民安全指引手冊」是首次推動實體紙本普發，提升普及率，並確保安全指引資訊準確無差別傳遞給國人，加強社會大眾對威脅認知及防衛意識。手冊亦參酌社會回饋意見，考量部分年長民眾不熟悉、不習慣上網下載閱讀，並考慮到危機來臨發生斷網、停電等極端狀況，普發安全指引可降低數位落差，與確保極端情境下都能立即發揮作用。

國防部指出，據內政部截至民國114年10月統計，家戶數約983萬餘戶，每戶將獲得一本手冊，本次共計印刷1100萬本。據了解，「全民安全指引手冊」委請軍備局印製，共花費4279萬元，由於非年度預算因此動用第二預備金支應，另配合中華郵政運送及外交部的國外駐台機構發放，作業費共逾2000萬元。

沈威志表示，「全民安全指引手冊」每本成本約3.8元，中華郵政郵務處副處長王世文也補充，配送費用合計約180萬元，內政部行政區劃科科長顏信吉則表示，家戶普發手冊是循選舉公報模式發放，每本約2元的作業費，總額約1988萬餘元。

沈威志補充，目前發放以家戶為基數單位，至於後續有關外宿族、租屋族的部分，之後可至各鄉鎮區公所索取。至於外文版部分，外交部禮賓處副參事趙世絢說明，目前英文版部分將在第四批、12月19日左右向外國記者及各國駐台機構先行發放。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

颱風吹垮反射鏡砸車國賠11萬！「區公所轉向承包商求償」糗踢鐵板

逢甲凌晨改裝車炸街擾民！警5分鐘內抵達現場逮8男

中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大