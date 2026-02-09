斥資6.4億台中運動中心淪「家具名床展」 綠轟盧市府擺爛：無心又無能

中市議員王立任踢爆中市府斥資6.4億興建的清水國民暨兒童運動中心，竟淪為舉辦「家具名床大展」。（圖／翻攝王立任臉書）

台中市議員王立任踢爆中市府斥資6.4億興建的清水國民暨兒童運動中心，啟用僅短短4個月，竟被拿來舉辦「大型家具名床大展」。對此，民進黨痛批，中市府放任擺爛，事發之後推卸責任給廠商，明顯失職，毫無擔當。如果國民黨的盧秀燕無心又無能，國民黨立委江啟臣與楊瓊瓔卻不敢加以檢討改進，那麼市長換人、換新、換成一位心裡有市民的優質人選，也就只是剛好而已。

「不是擺爛就是胡搞，盧秀燕無能事跡再加一。」民進黨表示，盧秀燕的台中市政府花費6.4億元興建的，清水國民暨兒童運動中心，被發現在啟用短短4個月後，竟變成「大型家具賣場」，原本提供市民和兒童運動的專業場館，如今為毫不相干的商業行為服務，嚴重背離場館建立的目的。

民進黨痛批，台中市政府放任擺爛，事發之後推卸責任給廠商，明顯失職，毫無擔當。試問大型家具搬進搬出，若缺乏保護，可能對場館造成損傷，花費大量公帑建造的公共設施，卻疏於管理保護，再次令人質疑盧秀燕團隊的治理能力。

​民進黨列舉，這已經不是盧秀燕第一次亂搞公共建設，例如原本經過整治後，成為台中市民驕傲的綠川，盧秀燕上任後擺爛不積極維護，逐漸變成混濁、惡臭的黃河；花費17億元鉅資改建的台中流行影音中心，完工5年，至今卻沒有營運，成為蚊子館；台中花博留下的花博花舞館未能活化，現在雜草叢生、環境堪憂，一樣也成為蚊子館。​

民進黨說，盧秀燕團隊還有許多閒置的設施、失敗的政策，族繁不及備載，必須嚴肅提醒，公共場館、設施，不該只有剪綵時才受到關注，地方政府有責任做到完善的規畫和管理維護，才能真正提升市民的生活品質，帶動地方發展。

民進黨開酸，如果國民黨的盧秀燕無心又無能，江啟臣與楊瓊瓔卻不敢加以檢討改進，那麼市長換人、換新、換成一位心裡有市民的優質人選，也就只是剛好而已。



