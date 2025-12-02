斥資6.8億！ 新竹縣文興完全中學活動中心今動土

新竹縣文興國中未來將改制為完全中學，1期校舍採客家竹編意象為造型，硬體設計以高中校園來打造。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立文興完全中學活動中心新建工程今天由縣長楊文科主持，舉行動土開工儀式，斥資6.8億打造，這棟地上5層的建物，預計明年6月要完竣。

縣府表示，文興完全中學現階段是「文興國中」，未來會改制為完全中學，所以目前校園硬體用高中校園規格設計。

文興國中去年8月1日招生，採客家竹編意象為造型的1期校舍陸續完成，已有2屆學生共13班。如今2期活動中心工程即將開啟，總工程款約6.8億，總共是地上5樓，將座落於高鐵9路及文興路2段路口處。將新建的活動中心規劃有：室內綜合球場、國際會議廳、看台空間、藝術專科教室，打造多元學習環境。

縣長楊文科說，未來的「文興完全中學」是竹縣5大高中方案之一。116學年度可增加招收29到33班、可望增收超過1000個新生，除提升高中就學供應量，也致力提升高中課程品質，透過高中課程素養中心的各類計畫，匯聚縣內教師課程能量、引進大學端協作課程精進培力。未來也將充實技術實習、專題實作等課程內容，配合產官學等人才培育需求，增進學生技能實績。

縣府教育局長楊郡慈說，竹北高鐵特區人口成長迅速，縣府除了積極增設學校，

文興國中未來將升格為文興高中，和現有的國中部會將規劃為完全中學。

文興國中校長徐俊銘說，未來活動中心將設置多間藝術專科教室，包括音樂、表演藝術及視覺藝術教室；同時規劃室內體育場地，可進行籃球、羽球、排球等多項運動。新的場館將提供學生更寬敞、安全與舒適的學習空間，為學校課程與社團活動注入更豐富的資源。

新竹縣文興完全中學2期活動中心新建工程今天動土。(記者黃美珠攝)

