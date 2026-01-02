斥資9億！蔡依林大巨蛋演唱會被封「天花板」等級 曝加場可能性
斥資9億！蔡依林大巨蛋演唱會被封「天花板」等級 曝加場可能性
天后蔡依林自2025年12月30日起，一連3天在大巨蛋舉辦耗資9億元打造的《PLEASURE》演唱會，被網友封為當今演唱會的「天花板」等級，網友甚至形容精采程度媲美「奧運開幕式」。蔡依林1日在慶功宴上展現幽默感，打趣笑說：「It's my pleasure！能給大家壓力是我的榮幸！」更感性表示，演出對她而言是神聖的，重點在於每一次踏上舞台都能感受到被「激活」的靈魂。
提到團隊將經典歌曲賦予戲劇張力，她坦言：「原本不解為何挑選某些曲目，但站在舞台上才發現，這些歌給了大家很大的想像空間，能在大巨蛋完美執行，我為團隊感到非常驕傲。」
首次挑戰大巨蛋場域，蔡依林自曝彩排時竟然會「暈台」，隨即解釋由於大巨蛋舞台形狀並非正方形而是斜切設計，站在中心點時體感容易偏離，「舞台真的太大，地上標滿走位記號，我一暈台就只能猛盯著地板，一心想著到底要走去哪！」
為了每場長達2個半小時的演出，蔡依林早前赴洛杉磯進行為期1個月的魔鬼訓練。她回憶初見模擬排練場地時曾被「大好幾倍」的規格嚇跳，但也多虧這段時間的腦內反覆模擬，讓她踏進大巨蛋正式演出時反而氣定神閒，「身體是會習慣的，很感謝團隊貼心的安排，讓我在心理與體力上都進入備戰狀態」。
在琳瑯滿目的巨型道具中，她透露自己最享受站在「慾望巨蟒」上的感覺，霸氣姿態完美契合演唱會主題。然而，歌迷最關心的「加場」消息，蔡依林則遺憾表示，由於大巨蛋場地2026年檔期已滿，加上高雄場時間目前也未能搭配上，「今年應該是無法再加場了」。
結束這場3天的高強度震撼演出後，她笑說已經「預約SPA」，要來個按摩，好好犒賞這幾天緊繃的肌肉。
延伸閱讀
武嶺變廚房？雪地炊煮亂象頻傳 太管處：最高罰3千
影/屏東玉皇宮「神獸遶境」來了！駿馬率23座神獸祈福
解放軍演習剛結束 國軍堅定承諾推元旦形象影片《We Promise》
其他人也在看
蔡依林出動金豬豪撒3600萬! 演唱會精彩細節全曝光
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導天后JOLIN蔡依林，一連三天在大巨蛋的演唱會，昨天落幕，回顧演唱會每個章節都有驚喜，先來看到她出動斥資3600萬打造的"貪婪金豬"，在演唱會狂撒紙鈔，讓全場歌迷瘋搶，從開場震撼全場的「慾望巨蟒」、第二篇章令人印象深刻的「禁忌之劍」、「貪婪金豬」處處暗藏巧思。民視 ・ 1 天前 ・ 2
許允樂二婚傳遇婆媳問題 她首回應：太冤枉了
張兆志前妻許允樂上月17日與小她6歲的李玉璽登記結婚，成為藝人李亞明的媳婦，兩人否認雙喜臨門，不久又爆出李玉璽的母親曾反對婚事，主因和生育問題有關，疑有婆媳問題。昨(1日)許允樂回應本來不想與之起舞，但覺得不實的言論對婆婆太冤枉，她澄清從自己還沒嫁到李家前就被疼到不行，更不可能遭逼生子的傳統八股觀念壓迫。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑酒後脫序大鬧超商 55歲男涉推翻貨架被逮
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 1名55歲郭姓男子，疑酒後失控大鬧超商，不僅情緒激動大聲咆哮，還推翻貨架。新北市新莊警分局表示，昨（1）日下午5時許接獲110報案，指稱轄內新莊區建國一路一帶，1家超商內有民眾酒後滋事。員警獲報後立即趕赴現場，第一時間控制局面，並以現行犯當場逮捕涉嫌滋事的郭姓男子，確保現場民眾安全。 警方調查，郭姓男子疑酒後獨自進入...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超狂！砸9億大巨蛋開唱完美落幕 蔡依林親曝「加場可能性」
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導天后Jolin蔡依林唱完三場大巨蛋，耗資9億的表演完美畫下句點，原本健康有如「巧虎」的Jolin，坦言睡眠時間有點混亂，現在則想馬上預約SPA療程，至於接下來去哪裡開唱？蔡依林只說，看哪裡塞得下這麼多觀眾。民視 ・ 1 天前 ・ 8
(影) 被泰炸毀電詐園區只是1/10! 網揭園內還有黑熊與獅子 6中人企圖偷渡重返
[Newtalk新聞] 中國江西省 19 歲少年葉文斌遭誘騙前往柬埔寨後，疑被轉賣至電信詐騙園區，事件曝光後引發輿論關注。根據家屬與網路流傳資訊，葉文斌於 2025 年 7 月在他人引介下輾轉前往柬埔寨旅遊。 相關宣傳背景中，中國駐柬埔寨大使汪文斌曾公開推廣柬埔寨旅遊形象，鼓勵中國民眾赴柬觀光。葉文斌抵達柬埔寨後，一下飛機即失去自由，隨即被賣入當地電信詐騙園區，傳出轉賣金額高達 10 萬至 16 萬元人民幣，自此失聯超過 5 個月。 葉文斌為單親家庭，其母費女士為尋找兒子，潛入俗稱「豬仔群」的受害者聯絡群組，最終看到疑似兒子被毆打後遍體鱗傷的照片。照片曝光後，費女士連夜飛赴柬埔寨，親自前往中國駐柬埔寨大使館求助，希望協助營救其子。 然而，費女士指控，使館接待人員在聽聞情況後，僅冷淡回應一句「誰讓你來的？」，未即時給予明確協助方向。相關說法在社群平台引發高度爭議，被視為受害者「求助無門」的具體寫照。中國駐柬埔寨大使館至今未就此說法做出完整對外說明。 事件也因「同名巧合」引發網路輿論發酵。19 歲受害者葉文斌與 54 歲中國駐柬大使汪文斌同名，部分網友以「文斌騙文斌」、「中國人害中國人」諷新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
李玉璽媽傳急抱孫「怕38歲許允樂生不出」不忍發聲了：我自己的人生藍圖
女星許允樂於2025年底宣布與小6歲的歌手李玉璽再婚，婚訊公開後獲得外界不少祝福，怎料日前卻遭週刊爆料，指男方母親因她年近38歲、擔心受孕困難一度反對婚事，甚至牽扯「凍卵備孕」等私密細節，引發輿論討論。沉澱超過一天後，許允樂於昨（1日）下午透過社群平台親自回應，直言相關內容「無稽又傷人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
蔡依林9億演唱會服裝「性感不裸露」 男星大為震撼讚：拿回身體自主權
天后蔡依林自去年底起在台北大巨蛋連唱三場大型演唱會，以斥資高達9億元打造的舞台規格與視覺效果吸引全台目光，除公牛繞場、30公尺巨蟒裝置掀起熱烈討論外，演唱會服裝風格也成為話題焦點，對此藝人嘻小瓜發文大讚，指出蔡依林此次演出服裝已不再刻意強調女性身材線條，而是展現女性對身體與舞台表現的自主選擇，引發網友共鳴。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
蔡依林自爆跨年夜上場前「補眠15分鐘」被問加場鬆口了
她自爆一唱完就很想趕快回家睡覺，但對於演出很滿意的她，意猶未盡的表示「覺得好像可以多唱幾場的感覺」，透露12月31日的跨年夜，因為前一天演出完太興奮沒睡夠，開演前半小時（晚上7點）突然睡意來襲，工作人員趕緊暗燈讓她補眠15分鐘；另外她也開出想要下午5點就開唱的心願。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
情歌王古巨基元旦報喜！ 57歲愛妻拚二胎成功圓夢
現年53歲的港星古巨基，2020年初才與大他4歲的經紀人妻子陳英雪（陈韵晴，Lorraine）生下一子。沒想到今年元旦，古巨基就發文報喜，宣布老婆高齡產下第二胎。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
影／蔡依林演唱會「靠電動車瞬移」 匆忙換場不忘幽默喊：趕快回家囉
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨歌手蔡依林從2025年12月30日起，一連三天在台北大巨蛋舉行世界巡迴演唱會，此次演出共耗資9億元，把許多巨型動物搬進大巨蛋，還...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
春節國道交通疏導出爐 初三至初四恐塞到凌晨
（中央社記者黃巧雯台北2日電）春節9天連假，高公局今天表示，預估國道南向最大量為初二，北向為初四，初三至初四部分路段恐塞到凌晨；高公局同時公布高乘載管制措施，以及初一至初六凌晨0至5時暫停收費。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 98
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 121
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 34
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 11
曹西平乾兒子治喪期再發聲！網打氣：日子還是要過下去
66歲曹西平（四哥）跨年前在家中突往生，目前後事由同居人且感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。曹西平生前和乾兒子一起開飾品店，昨元旦Jeremy安排後事期間，親自發文表示：「店裡營業不受影響」，讓許多網友心疼，紛紛留言送暖。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
MLB》曾埋怨「浪費時間」！道奇主帥揭柯蕭、大谷破冰內幕
洛杉磯道奇隊兩大球星大谷翔平與柯蕭（Clayton Kershaw）之間的深厚情誼，近期成為熱議焦點。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在東京電視台元旦播出的特別節目中，感性揭露這段從「誤解」走向「英雄惜英雄」的動人歷程，也為剛於2025賽季後引退的柯蕭，與接下道奇大旗的大谷翔平，留下完美的世代交替。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 7