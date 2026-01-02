斥資9億！蔡依林大巨蛋演唱會被封「天花板」等級 曝加場可能性
天后蔡依林自2025年12月30日起，一連3天在大巨蛋舉辦耗資9億元打造的《PLEASURE》演唱會，被網友封為當今演唱會的「天花板」等級，網友甚至形容精采程度媲美「奧運開幕式」。蔡依林1日在慶功宴上展現幽默感，打趣笑說：「It's my pleasure！能給大家壓力是我的榮幸！」更感性表示，演出對她而言是神聖的，重點在於每一次踏上舞台都能感受到被「激活」的靈魂。
提到團隊將經典歌曲賦予戲劇張力，她坦言：「原本不解為何挑選某些曲目，但站在舞台上才發現，這些歌給了大家很大的想像空間，能在大巨蛋完美執行，我為團隊感到非常驕傲。」
首次挑戰大巨蛋場域，蔡依林自曝彩排時竟然會「暈台」，隨即解釋由於大巨蛋舞台形狀並非正方形而是斜切設計，站在中心點時體感容易偏離，「舞台真的太大，地上標滿走位記號，我一暈台就只能猛盯著地板，一心想著到底要走去哪！」
為了每場長達2個半小時的演出，蔡依林早前赴洛杉磯進行為期1個月的魔鬼訓練。她回憶初見模擬排練場地時曾被「大好幾倍」的規格嚇跳，但也多虧這段時間的腦內反覆模擬，讓她踏進大巨蛋正式演出時反而氣定神閒，「身體是會習慣的，很感謝團隊貼心的安排，讓我在心理與體力上都進入備戰狀態」。
在琳瑯滿目的巨型道具中，她透露自己最享受站在「慾望巨蟒」上的感覺，霸氣姿態完美契合演唱會主題。然而，歌迷最關心的「加場」消息，蔡依林則遺憾表示，由於大巨蛋場地2026年檔期已滿，加上高雄場時間目前也未能搭配上，「今年應該是無法再加場了」。
結束這場3天的高強度震撼演出後，她笑說已經「預約SPA」，要來個按摩，好好犒賞這幾天緊繃的肌肉。
