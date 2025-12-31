斥資9億！蔡依林成馴獸女王 站「30M高巨蟒」唱跳 4萬人驚呆

蔡依林站30公尺高巨蟒嗨翻唱跳。（圖／凌時差提供）

台灣流行天后蔡依林於30日起一連3天在台北舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，為歌迷呈現一場震撼視聽的音樂盛宴。這場斥資9億台幣打造的演唱會，以「慾望及愉悅」為核心概念，結合5大故事章節與6大奇幻華麗場景，透過3座旗艦版樂園舞台建構出立體的愉悅宇宙。蔡依林不按牌理出牌的表演風格，搭配前衛時尚的造型，成功將這場演唱會打造成華語流行樂壇的巔峰之作。

蔡依林站30公尺高巨蟒嗨翻唱跳。（圖／凌時差提供）

演唱會開場令人驚艷，現場出現慶典公牛的畫面，但蔡依林並未如觀眾預期般出現在上面，而是化身為訓獸女王，展現她不按牌理出牌的獨特風格。隨後她演唱《美杜莎》時，更召喚了30公尺長的慾望巨蟒，邊唱邊跳繞行全場，將4萬名歌迷的情緒帶到最高點。

蔡依林大巨蛋演唱會，出現巨型公牛。（圖／凌時差提供）

整場演唱會中，蔡依林率領包括飛馬、金豬、蝴蝶海馬等20隻奇幻混種動物，共同打造一場視覺盛宴，將整個大巨蛋翻轉。演出串聯了30首金曲，音效、舞台、道具環環相扣，每個細節都經過精心設計，為歌迷帶來長達150分鐘的史詩級音樂奇幻鉅作。

蔡依林連3天舉辦PLEASURE世界巡迴演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林在演唱會中展示了7套前衛時尚兼具的戰袍，與36名舞者一同演出，舞者的造型多達180套，再加上萬獸同歡的場景，使整場演唱會不僅是聽覺上的饗宴，更是視覺上的盛宴。

蔡依林大巨蛋演唱會，換了7套戰袍。（圖／凌時差提供）

這場演唱會展現了蔡依林作為藝人的多元才華與突破，她透過音樂與精彩的舞台設計，再次打造出屬於華語流行樂壇的巔峰規格，也讓歌迷見證了她作為百變藝人的魅力與實力。

