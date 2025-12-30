斥資9億！蔡依林降臨大巨蛋「開場超狂」 震撼畫面曝

蔡依林一連三天在台北大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）





「愉悅之母」蔡依林出道26年首度唱進台北大巨蛋，自今（30）日起一連3天舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，共斥資台幣9億打造「愉悅宇宙」，創大巨蛋演唱會新高，並以寓言故事小說風格呈現，藉由五大敘事性章節、六大世界觀場景相後串聯構成，近20項宛如藝術瑰寶舞台道具裝置穿梭其中，將現場打造成萬獸派對。

蔡依林將整場演出構築成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」，當中透過「THE GIRL IN THE GARDEN “EXODUS”( 花園中的女孩”出走”）」、「PLEASURE ECHOES PAIN(愉悅在苦痛中迴盪)」、「SURRENDER THE FOOL(愚者的奉獻)」、「BEFORE THE TRUTH(真相之前)」、「THE GARDEN OF HER OWN(她創造的花園)」五大故事章節串聯，結合「覺醒之巔」、「慾望異域」、「感官樂土」、「真相之書」、「繽紛夢境」、「愉悅樂園」六大奇幻華麗場景相互映襯，搭配重新改編的金曲一氣呵成。

演唱會開場，神秘感的音樂響起，主舞台上大批慶典使者相繼吹起號角迎接巨型「慶典公牛」繞場，當觀眾都以為蔡依林會出現在公牛牽引的戰車上時，不按牌理出牌的她竟打破過往歌手在演唱會上的出場模式，頭戴「愉悅與苦痛」雙面頭盔、化身為「慾望守護者」的她無預警出現在「恆星舞台」下方的「靈魂之柱」圓陣中緩緩走上「覺醒之巔」，隨後音樂一停，蔡依林脫下華麗外袍化身為「大地精靈」，結合歌德式史詩感風格的〈SEVEN〉前奏一下象徵 「愉悅宇宙」正式啟動。

蔡依林開場超狂，巨型「慶典公牛」繞場。（圖／讀者提供）

