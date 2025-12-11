斥資9.5億完成一期智慧校園 湖口高中新校區盛大落成

▲湖口高中新校區盛大落成。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】備受各界矚目的新竹縣立湖口高中高中部新校區，於今（11）日舉行盛大的落成典禮。在歷經疫情缺工缺料、物價上漲等重重挑戰後，這座斥資9.54億元、由新竹縣政府全額挹注的現代化校園圓滿竣工。新竹縣長楊文科親自主持揭牌儀式，除見證歷史時刻外，更特別向幕後功臣工務處與教育局團隊，及所有工程人員致上最深謝意，讓湖口高中遷建案歷經重重困難，仍展現縣府跨局處攜手同心、展現執行力的最佳典範。

楊文科在致詞時感性表示，湖口高中遷校案歷經十餘年，過程艱辛。該校自106年開始規劃，而他於109年上任後，與當時到縣府服務的教育局長楊郡慈合作，全力推動湖口高中工程，期間也感謝工務處戴志君處長解決各項困難，一期校舍於今天正式落成，而一、二期工程經費加總達17億，成為湖口地區的新亮點。

楊文科指出，新竹縣在高科技產業的帶動下蓬勃發展，無論是興建學校或是社會福利，每年預算持續擴大，縣府以打造「科技首都·幸福竹縣」的願景推動各項建設，他相信明年也是往前推進的重要一年。楊文科表示，縣府計畫五大高中方案，預計於116年學年度於高中職增加1000個名額，期望新竹地區的學生可就近入學，目前包含竹北實驗高中、自強高工等校長均自台北延攬優秀人才，湖口高中姜錢珠校長也致力推動校務，相信在她帶領下，發展會欣欣向榮。

「鳥要高飛先振翅，人要上進先讀書」楊文科也勉勵學生努力學習，未來總有一片天，他也感謝湖口地區的議員大力支持，湖口高中新校區的落成，象徵新竹縣對教育投資的決心、對未來的承諾，盼望讓湖口、新豐地區的學子，能在家鄉享有最優質的學習環境。

湖口高中新校區建築由大一聯合建築師事務所蔡忠孝建築師操刀，巧妙融入新竹縣鳥「五色鳥」意象，鮮明的色彩與如鳥翼般的屋頂曲線，象徵著鼓勵學生突破框架、勇敢築夢；全區符合綠建築節能、減碳指標，是一所兼具環保精神與現代美感的智慧校園。本次落成的第一期工程包含5棟主體建築（A至E棟），設有普通教室28間、專科教室26間及圖書館等空間。

教育局長楊郡慈表示，隨著第一期工程完工，高中部已擴增至21班，並增設「AI實驗班」，將結合在地科技產業優勢，培養學生具備AI思維、解決問題及跨域整合的能力。未來縣府將持續推動第二期工程，興建體育館及更多專科教室，並計畫增設電機與電子群、設計群等職業類科，讓湖口高中成為一所兼具普通科與職業類科的多元展能教育環境 。

校長姜錢珠表示，感謝縣府與議會的全力支持，親師生對新校區充滿期待，「新高中・心啟航・向未來」，將帶領全校師生邁向新的里程碑。典禮後結合高中建校28週年校慶辦理系列活動，共同見證湖口高中邁向嶄新的里程碑。

湖口鄉長吳淑君、縣議員羅美文、吳菊花、何建樺、陳栢誠、甄克堅、林碩彥等人到場，湖口鄉各村長、鄉民代表也均與會表達支持，羅美文指出，他很欣賞楊文科縣長的魄力，展現決心，成功推動湖口高中的興建案，吳淑君也表示，執政者的承擔能讓公共建設更有效率，她也說湖口高中新校舍位於王爺壟的核心地段，祝福校務繁榮發展。