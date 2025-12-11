斥資9.54億 湖口高中新校區1期完工

新竹縣立湖口高中新校區，11日舉行落成典禮。（邱立雅攝）

歷經疫情缺工缺料、物價上漲等挑戰，新竹縣府斥資9.54億元興建湖口高中新校區1期工程順利完工，11日揭牌，縣長楊文科親自主持，並向幕後功臣工務處、教育局團隊表達謝意。不過教育局長楊郡慈10日請辭獲准，她表示是個人生涯規畫及家庭因素，未來將至清華大學任教。

湖口高中新校區1期工程包含5棟主體建築，設有普通教室28間、專科教室26間及圖書館等，全區符合綠建築節能減碳指標，是兼具環保精神與現代美感的智慧校園。楊郡慈表示，高中部已擴增21班，並增設AI實驗班，縣府將持續推動第2期工程，興建體育館及專科教室，並增設電機與電子群、設計群等職業類科。

楊文科則表示，湖口高中遷校案歷經十餘年，過程艱辛，自民國106年開始規畫，109年工程發包施工，到第1期落成，完成圖書館及5棟建築物，讓學生可以如期入學，也感謝教育局長楊郡慈。第2期工程11日就上網招標，2期工程總經費達到17億元，是縣府在湖口鄉很大的一筆投資。

楊文科說，縣府計畫5大高中方案，預計於116學年度於高中職增加1000個名額，期望新竹地區的學生可就近入學。目前包含竹北實驗高中、自強高工等校長均自台北延攬優秀人才，湖口高中校長姜錢珠也致力推動校務，相信在她帶領下發展會欣欣向榮。

對於請辭楊郡慈受訪表示，現階段規畫都已完成，只剩下執行，可以交棒去完成，等議會議程結束後就提正式文書請辭，預計15日離開。針對近日校園風波，楊郡慈提醒孩子們這段期間不要落單，對相關事件有感受也是很正常的，所以有任何想法都應該要跟師長或父母說，學生諮商輔導中心也已進駐，先做團體輔導，針對需要高度關懷的學生，也會透過沉浸式課程，協助學生消化這些感受跟想法。

至於外傳她將投入選舉，楊郡慈再次強調無此規畫，她感謝縣長給予公部門歷練的機會，很珍惜也全力以赴，全心貢獻一己之力，也感謝教育局及學校團隊的支持與配合。