斥鉅資珍藏星雲大師墨寶 藝術拍賣行「老司機」辨不清真偽受騙

〔記者黃佳琳／高雄報導〕長期經營字畫相關藝術品收購及拍賣的蔣姓博士，花181萬餘元向陳姓及郭姓男子收購9幅已故星雲大師的墨寶，結果被佛光山紐約道場人士告知可能買到仿品，蔣提告刑事詐欺罪不成，只好尋求民事「買賣契約」不成立，經高雄地院詢求專家鑑定後，認定墨寶是假的，因此判陳、郭兩人應返還115萬餘元。

判決指出，2019年5月，蔣姓男子向陳姓及郭姓男子收購「觀心自在」、「天下為公」等9幅星雲大師的墨寶，陳、郭為了取信蔣男，拿出「星雲大師一筆字書法」的刊物，證明這9幅墨寶都被收錄其中，並附上作品典藏證書證明，蔣男花了181萬餘元具下作品珍藏。

不過當蔣男入手墨寶後，卻被佛光山紐約道場人士告知是仿品後，蔣男提告詐欺罪，但新北地檢署根據雙方對話紀錄，發現賣家曾傳訊告知蔣男：「博士你自己不是說我找東西給你，你自己真假的話你說你自己買錯你自己要負責」、「星雲都是假的，我怎麼知道是假的，是當初你自己要求要買的耶」，認為買方就作品是否為真跡一事須自行鑑別，陳男一再表明其無能力判斷作品是否屬於真跡，因此認定沒有詐欺犯意，處分陳、郭二人不起訴。

蔣男另尋民事求償，向高雄地方法院訴請「買賣契約」不成立，要求返還買賣價金，法官函詢長期參與佛光山各地活動的徐姓鑑定人協助，徐於今年2月分別到佛光山藏經樓查找星雲大師真跡作品比對、講堂與佛光山一名德高望重但不願具名的法師訪談查證後，得悉佛光山所屬各體系單位均未曾印製過典藏證書，作品的典藏證書均為偽造，認定蔣男花高價購入的作品都不是星雲大師真跡。

法官根據雙方買賣契約，認定9幅墨寶中，有6幅約定須交付經佛光山官方認證作品，當初蔣男花了115萬餘元購入這6幅仿品，已違反合約規定，因此判陳、郭兩人應返還，另3幅仿品則無法求償，可上訴。

