斥隨機傷人事件後綠營屢造謠 國民黨團：社會人心浮動「賴清德得負責」

國民黨立院黨團今（23日）痛批，當前社會人心浮動，恐嚇事件頻發，總統賴清德（見圖）須負起完全的責任。（資料照／李智為攝）

本月19日台北發生隨機傷人事件，釀多人死傷。國民黨立院黨團今（23日）痛批，總統賴清德縱容青鳥側翼，造謠藍白刪除警消裝備預算，尤其近日發生多起網路恐嚇，檢調卻對青鳥為非作歹視而不見，如此選擇性執法，社會怎能平靜？當前社會人心浮動，恐嚇事件頻發，賴清德須負起完全的責任。

國民黨團指出，有青鳥污指藍白濫刪預算，事實卻是警政署今年預算數（含追加預算）326.5億元，較去年法定預算數256.1億元增加70.4億元，共增加27％，是不減反增，有關刪除警政署30億裝備預算根本是子虛烏有、惡意造謠。

國民黨團表示，當社會發生不幸治安事件，青鳥之流卻造謠生事、逍遙法外，簡舒培、吳思瑤等綠營政治人物，更有如現代義和團，第一時間想的不是安撫人心，卻是企圖把責任推給北市警察局，項莊舞劍意在沛公，只想把責任推給台北市長蔣萬安。

「一再當家鬧事，難道32:0大惡罷的結果，還没有學到教訓嗎？」國民黨團說，今年以來，賴政府對警消退休金修法更是一再打壓。民進黨是標準的「有事警察幹，出事幹警察」，要警察情何以堪？社會如何不亂？

國民黨團敬告賴清德，社會發生如此不幸事件，安撫人心是總統的責任，更是義務。把擾亂人心、胡亂造謠的青鳥依法究辦，才是社會回復平靜正本清源之道。套用賴清德曾對前總統蔡英文所言「不要再用網軍攻擊我了！」，台灣社會現在要的是平安，不是對立。



