斥「封鎖台4港口」假訊息 海巡署：中共軍演7枚火箭落24海浬2禁航區

應對中國軍演「正義使命-2025」，台灣海巡署連江艦（右下）2025.12.30驅離闖入台灣禁限制水域的中國海警船2204號船(左)。海巡署提供



中共發動所謂「正義使命-2025」對台軍演進入第二天，今天（12/30）上午宣布其遠火部隊對台灣北部海域實彈射擊。我國海巡署中午表示，全程掌握中國解放軍今天上午於平潭射擊PCH191火箭彈，陸續發射7枚火箭彈，分別落在中國劃定的所謂1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。至於中國官媒宣稱「封鎖台灣4座港口」，海巡署駁斥為「不折不扣的假訊息」。

中國對台「正義使命-2025」軍演第2天，中共解放軍東部戰區2025.12.30發布對台灣北部「遠程火力」實彈射擊。據指出可能為PHL-191火箭砲，發射射程180公里的370mm口徑的火箭彈。摘自微博

中國解放軍東部戰區公布最新對台軍演畫面，聲稱遠程火力實彈射擊全部命中。翻攝微博

海巡署指出，針對今天（12/30）中國解放軍於平潭射擊PCH191火箭彈一事，海巡署今天上午9時會同國防部等國安單位，運用聯合情監偵手段，已掌握中共陸續發射7枚火箭彈分別落在1號及2號禁航區，海上人員、船舶平安，無任何事故發生。

廣告 廣告

中國對台「正義使命-2025」軍演第2天，中共解放軍東部戰區2025.12.30發布對台灣北部「遠程火力」實彈射擊。據指出可能為PHL-191火箭砲，發射射程180公里的370mm口徑的火箭彈。摘自微博

對於中國海上艦艇侵擾台灣海域，海巡署表示，海巡署全程緊盯中國海警船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行船舶，對於違法進入我國水域的海警船均採1對1方式併航監控、強勢驅離。海巡署強調，在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警僭越。

至於中國官媒聲稱「封鎖台灣4座港口」，海巡署駁斥：「中國官媒宣稱封鎖台灣4座港口，是不折不扣的假訊息，意圖混淆視聽。海巡署強調，海巡署會維護海上交通線，並配合交通部航港局四大措施，保護航行船隻安全。

應對中國軍演「正義使命-2025」，台灣海巡署連江艦2025.12.30驅離闖入台灣禁限制水域的中國海警船2204號船。海巡署提供

海巡署也公布海巡署艦艇在台灣周邊海上應對中國海警船等船隻的影像，包括海巡署連江艦今天廣播驅離闖入台灣禁限制水域的中國海警船2204號。

船海巡署指出，中國無視國際規範，以軍事脅迫恫嚇周遭國家，不僅威脅台灣，更破壞印太區域和平穩定。這種不負責任的舉止，非但不是正義的力量，反而是麻煩的製造者。

海巡署進一步指出，「我們不會升高衝突、也不會挑起爭端，但守護國家安全、維護民主自由的決心堅定不移。」

更多太報報導

中共環台軍演！國內線今取消76架次 國際線「全航班」流量管制

中國此次軍演重點？台官員：演練打擊美製海馬士多管火箭系統

中共「遠程火力」對台灣北部實彈射擊 國防部追監：落彈於24海浬線週邊