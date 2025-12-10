斥「鄭習會門票說」通篇瞎編 鄭麗文：兩岸和平不必自我矮化

《自由時報》日前獨家報導稱，「鄭習會」預計農曆年前後登場，且北京提出3項要求，國民黨主席鄭麗文今（10日）於中常會上痛斥通篇瞎編。（圖／李智為攝）

《自由時報》日前獨家報導指出，國民黨和北京已達共識，國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平的「鄭習會」預計農曆年前後登場，且北京提出3項要求。國民黨主席鄭麗文今（10日）於中常會上痛斥通篇瞎編，是民進黨啟動了謊言供應鏈；她透露，已要求《自由時報》對此澄清，並保留法律追訴權。

《自由時報》近日報導引述北京涉台系統及國民黨內部消息，指稱國民黨2位副主席接連赴中交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。並稱北京立場為若要促成「鄭習會」，國民黨必須展現在對3件事的劍及履及，包含軍事採購預算不該通過、國安法制立法進程應該阻止，以及國民黨應排除對於統一目標的有害行動。

鄭麗文今於中常會上表示，中午在歐盟代表宴請下，甫與10幾名歐洲各國駐台代表會面，她也特別表明，希望跟各國有更直接的溝通管道，若有任何問題都能直接與她溝通。因為近幾天《自由時報》登了一篇子虛烏有的報導，煞有其事地提出門票說，她除了要鄭重澄清，也跟各國代表表明「整篇報導全部瞎編」，竟然可以這麼沒有新聞道德的底線。

鄭麗文說，民進黨啟動謊言供應鏈，先釋放假消息，其他媒體再根據《自由時報》開始編故事，民進黨側翼名嘴也開始評論，但從頭到尾全都是虛構的，凸顯出民進黨很心虛、緊張，除了用奧步沒有其他方法。

鄭麗文表示，國民黨要在台灣發揮關鍵的影響力、締造兩岸和平，以改變兩岸兵凶戰危的不歸路。她也說，這一個月以來她馬不停蹄地見了各國駐台代表、智庫以及主要媒體，感受長期累積對國民黨的錯誤成見；面對民進黨不遺餘力的抹黑，國民黨不會因此退卻，她一定竭盡所能地向國際社會說明國民黨的主張價值。

鄭麗文表示，兩岸和平不只符合2300萬人利益，也符合國際社會共同期待；兩岸間不能冒險地發生任何軍事衝突，台澎金馬必須扮演關鍵腳色，而真正有能力發揮政治影響力的政治團體就是國民黨，「所以我們責任重大、使命重要，完全合乎國際社會期待」。

鄭麗文說，很遺憾、痛心的是，民進黨見不得兩岸好，就用挑撥、破壞的卑劣手法，不惜造謠、抹黑，尤其《自由時報》完全在編故事，兩岸和平是共同願望，不需要有任何條件，也不必自我矮化，因為「九二共識，反對台獨」就是最堅實的政治基礎。

鄭麗文強調，馬政府時期台灣和平、穩定、繁榮，軍購也從來不會成為爭議話題，所以不需要擔心外界見縫插針，惡意扭曲。她也要向國際社會說明，這種錯誤報導是民進黨謊言供應鏈，無助兩岸互相了解，根本是居心叵測，針對尋求和平跟和解，國民黨不遺餘力、絕不退卻，面對內部各種障礙也要堅定不乏，這才是國際社會所期待看見的。



