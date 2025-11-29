斥1.25兆八年打造台灣之盾！藍白擬提案邀總統國情報告...賴清德：朝野有共識、符憲政程序..願向人民報告「爭取國會支持」

總統賴清德日前宣布，國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，未來八年將投入1.25兆國防特別預算；立法院國民黨團、民眾黨團就此擬提案要求賴清德赴國會進行國情報告。對此，賴清德今（29日）回應，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

日前賴清德表示，預計未來八年，從2026到2033年投入1.25兆的經費來打造「台灣之盾」，建構先進防空系統、引進高科技及人工智慧建構強韌防衛作戰體系，並提升國防自主、壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏。

廣告 廣告



對於邀請總統赴立法院報告，總統府發言人郭雅慧先前也提到，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。



而賴清德今下午出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」活動，在進行媒體聯訪時，針對此事回應，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

(圖片來源：賴清德臉書)

更多放言報導

徐春鶯遭收押白嗆「中配不安全？」賴清德舉金針菇、瑞莎為例喊歡迎新移民：修國籍法是多餘的「反增社會疑慮」

賴清德提「中共2027武統台灣」可能發生？李忠憲分析：風險極高的威脅下、最理性的行動是做好準備！