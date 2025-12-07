斥1600萬助校園洗水塔 台水12／9曝基隆河原水檢驗結果

基隆日前出現自來水汙染問題，基市府與台灣自來水公司合作，基市府工務處5日已經完成遭汙染的碇內大排清淤工作，台水也派出行動水質檢驗車進駐前進指揮所抽驗水質。台水表示，原水採樣檢驗報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，可開始恢復抽取基隆河原水。（徐佑昇攝）

基隆日前出現自來水汙染問題，基市府與台灣自來水公司合作，基市府工務處5日已經完成遭汙染的碇內大排清淤工作，台水也派出行動水質檢驗車進駐前進指揮所抽驗水質。台水表示，原水採樣檢驗報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，可開始恢復抽取基隆河原水。（徐佑昇攝）

基隆日前出現自來水汙染問題，基市府與台灣自來水公司合作，基市府工務處5日已經完成遭汙染的碇內大排清淤工作，台水也派出行動水質檢驗車進駐前進指揮所抽驗水質。基市府教育處指出，市府上周針對28所學校複測水質，結果均為合格，並匡列災損金1600萬元，針對學校及幼兒園依實際需求補助礦泉水、更換飲水機濾芯及清洗水塔。台水表示，基隆河原水採樣報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，可開始恢復抽取基隆河原水。

基隆市上月底自來水基隆發生汙染情形，起因為新山淨水場等處抽取的基隆河原水受到汙染，連帶影響民生用水，基市環保局與台水等單位除持續追查元凶外，日前又在暖暖的源遠路102巷旁大排發現汙染泡沫，經循線追查，發現業者正方倉儲及盛星動力涉嫌違法排放廢水，環保局依違反《水污染防治法》分別裁罰正方倉儲60萬元、盛星動力100萬元，但兩業者仍非造成11月27日汙染基隆河的元凶。

基隆日前出現自來水汙染問題，基市府與台灣自來水公司合作，基市府工務處5日已經完成遭汙染的碇內大排清淤工作，台水也派出行動水質檢驗車進駐前進指揮所抽驗水質。台水表示，原水採樣檢驗報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，可開始恢復抽取基隆河原水。（徐佑昇攝）

市府為持續追蹤水質，日前於碇內福安宮外成立前進指揮所，工務處5日已完成清除大排淤泥，台水在大排旁布設攔油索、吸油棉外，並調派「水質行動檢驗車」，多次採集上游及下游水質，針對揮發性有機物等化學物質檢驗。

至於何時能恢復抽取基隆河水？台水第一區管理處副處長陳昭賢表示，因清除大排內淤泥時，水源已被攪動，待靜置2天後明日將正式採樣，檢驗報告預計9日出爐，若檢驗合格經市府同意後，可開始恢復抽取基隆河原水。

陳昭賢說，台水公司近期並針對基隆河本流上游至基隆河抽水站、八堵抽水站採樣水質，檢驗結果都合格，今日上午亦派員至該處大排採樣水質，檢驗報告預計明天出爐供內部參考。

基隆市長謝國樑表示，基隆市目前供水沒有太大問題，暖暖區供水穩定，檢驗水質需要2天至3天，如果確定水質合格就可開始抽取基隆河原水，目前他不敢有太多臆測，不過看起來都依照計畫推進，至於造成水汙染元凶部分，市府已向基隆地檢署告發，檢察官正偵辦中，他不便有太多評論。

教育處指出，台水公司目前完成第一波28所學校檢測（信義區、仁愛區、中山區、安樂區及七堵區），並於上周完成水塔水複測，二檢水塔水結果經均為合格，市府持續協調台水公司排程其餘未受檢測之公私立學校及幼兒園，以確認水質安全。

教育處表示，市府已匡列災損金1600萬元，針對各公私立學校及幼兒園依實際需求補助礦泉水、更換飲水機濾芯及清洗水塔，全面強化維護校園用水安全。

教育處強調，無論學校是否為台水公司認定之受影響範圍，市府均全面補助水塔清洗、濾芯汰換及礦泉水採購所需經費，也持續與台水公司協調後續檢測，並且追蹤水質檢測名單與結果公告，讓親師生都能安心用水。

