斥2千萬打造「東北角五福」首航 舞獅擲福烏石港熱鬧登場

斥資近2千萬元新造公務船「東北角五福」，今（20）日在烏石港碼頭首航亮相。（吳佩蓉攝）

斥資近2千萬元新造公務船「東北角五福」，今（20）日在烏石港碼頭首航亮相。（吳佩蓉攝）

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處斥資近2千萬元新造公務船「東北角五福」，今（20）日在烏石港碼頭首航亮相。現場結合舞獅祈福與傳統「擲福」習俗，拋送麻糬、包子與餅乾，重現漁村迎新船的熱鬧場面，民眾爭相接福、笑聲不斷，也象徵新船啟航順利，為東北角海域帶來平安與好運。

「東北角五福」象徵五福臨門，也是管理處第5艘公務船，名稱取自管理處所在地「福隆」，並與台語「有福」諧音，別具地方意涵。東北角管理處表示，新船將肩負海洋守護任務，為造訪東北角及宜蘭海岸的遊客與居民提供更安全的海上環境，也同步提升觀光服務與管理量能。

廣告 廣告

斥資近2千萬元新造公務船「東北角五福」，今（20）日在烏石港碼頭首航亮相。（吳佩蓉攝）

東管處說明，新船由屏東存富造船公司承造，造價1985萬元，總噸位19.84噸、總馬力1020匹，採流線型玻璃纖維船殼，搭載先進航儀設備，在距岸20海浬內水域具備高機動性。未來除支援龜山島遊憩推展，也將投入近海巡護與海洋汙染應變任務。

東管處處長游麗玉指出，東北角與宜蘭海域觀光資源豐富，隨著海上遊憩活動日益興盛，公務船更新刻不容緩。「東北角五福」常駐宜蘭後，將強化觀光推展與安全維護，讓遊客玩得安心，也為地方海洋觀光注入新動能。

更多中時新聞網報導

RAIN抵台點頭打招呼 今晚攻小巨蛋

保健》髮生危機 規律作息＋按摩尋生機

A-Lin玩娜魯one哏 盼登大巨蛋個唱