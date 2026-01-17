即時中心／林耿郁報導

昨（17）天晚間9點多，台北市大安區發生一起恐怖的襲擊案件。一名30歲男子遭另外2人持斧頭砍傷，傷勢嚴重，但幸已脫離險境；至於2名傷人兇嫌，其中1人已經落網，但還有1名嫌犯在逃，警方全力追捕中。

出門注意！據大安警分局資訊，17日晚間21時40分獲報，有人持利器在濟南路一帶發生糾紛衝突，經派遣員警馳赴現場，發現一名30歲林姓被害人，警方將人送往醫院就醫，經治療後目前傷勢穩定、意識清楚。

為即刻追捕犯嫌，警方成立專案小組調查，隨即在案發地周邊逮捕1名30歲盧姓犯嫌到案，並查扣犯罪工具利器1把。

初步清查雙方相識，疑因債務糾紛，相約在案發地談判，而後談判未果，涉案人等持利器將被害人砍傷；因本案尚有涉案犯嫌1名在逃，分局將持續擴大追查，以釐清詳細背景及動機，全案將朝殺人未遂偵辦。

大安分局重申「暴力零容忍」。民眾如有糾紛，應循正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦；警方持續打擊嚴懲暴力，以維護轄區民眾以及社會安全。

快新聞／斧頭幫再現？北市大安深夜「2男持斧頭砍人」 1嫌在逃中

犯案斧頭。（圖／大安警分局提供）

