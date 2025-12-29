斧頭幫琛哥？沒劃菜單直接入座爆口角 莽男竟持「未開鋒斧頭」敲傷人

薛男因餐廳劃位問題拿未開鋒斧頭攻擊被害人。翻攝畫面

新北市中和區今（29日）中午發生一起餐廳劃位引發的衝突，54歲薛姓男子不滿38歲陳姓男子坐在自己劃位的座位，與對方發生口角後，竟回車上拿出未開鋒的斧頭攻擊陳男，餐廳見狀後立刻報警，警方到場依現行犯逮捕薛男，警詢後依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

今日中午用餐時間，薛男前往新北市中和圓通路1家餐廳準備吃午餐，他先在店家門口劃菜單，並劃記桌號，但當他還在劃菜單時，陳男直接進入店家入座，還剛好坐在薛男劃記的桌號上，引起薛男不滿，因此進入與之理論，雙方因而爆發口角衝突。

不料，雙方爭執到一半時，薛男竟走出店外，從車上拿出1把金屬製的斧頭，然後回到店內用斧頭敲打陳男，導致他肩膀、手臂、手指多處受傷，店員見狀立即打電話報警。

警方獲報後趕到現場，喝令薛男放下斧頭後，依現行犯將他逮捕，並發現他拿的斧頭其實並未開鋒，而他則辯稱，因為住處附近很多野狗，才會隨身攜帶鈍斧防身，警方將他帶回警局製作筆錄後，依傷害罪嫌送辦。



