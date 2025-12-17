社會中心／綜合報導

新北淡水有民眾到超商消費，一抬頭竟然看到門外有人在揮舞斧頭，好像在演電影功夫！只是超商前人來人往、一旁道路更是車水馬龍，就怕持斧頭的男子下一秒不玩了，拿來傷人，民眾嚇得趕緊報警！

成語班門弄斧，結果這位阿伯，是超商外玩斧！只見他先把斧頭，左手丟往右手，再從右手丟回左手，邊跑邊丟，就像在練特技雜耍。整個過程持續長達約五分鐘，只是看看周遭，超商外，人來人往、車水馬龍，阿伯大街上揮斧頭，驚動員警到場！

廣告 廣告





"斧頭幫"出沒淡水? 男子超商外揮斧砍空氣遭強制送醫

超商外，人來人往、車水馬龍，阿伯大街上揮斧頭，驚動員警到場（圖／民視新聞）





員警先是喝令男子，將斧頭給放下，男子雖態度配合，但言談間，毫無邏輯，讓警方懷疑，他可能需要強制就醫。

事發在新北淡水一間超商，據了解，這名男子姓潘，今年55歲。不知道的民眾，還以為超商外頭在拍功夫電影，但對近距離目擊的民眾來說，男子揮舞斧頭，已經讓人心生恐懼。





"斧頭幫"出沒淡水? 男子超商外揮斧砍空氣遭強制送醫

男子雖態度配合，但言談間，毫無邏輯，讓警方懷疑，他可能需要強制就醫（圖／民視新聞）





中山路派出所所長張智博：「有一名男子情緒異常，持斧頭對空揮舞並自言自語，致使周邊民眾心生恐慌，員警立即趕赴現場處置，已違反社會秩序維護法第63條規定，為確保公共安全，經衛生局評估後，員警隨同潘男戒護就醫。」

男子就醫後，恐怕面臨三日以下拘留，或新台幣3萬以下罰鍰。畢竟就算阿伯沒想傷人，銳利斧頭頭一不小心，恐怕也會傷了他人。

原文出處："斧頭幫"出沒淡水? 男子超商外揮斧砍空氣遭強制送醫

更多民視新聞報導

暖！她領養橘貓「養至18年高壽」 盼協尋送養者安心

酒駕男撞亡女清潔員！他在第一現場：觸目驚心

京華城案開庭！「阿北騙錢」嗆聲惹怒小草 警方緊急架離

