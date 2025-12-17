斧頭狂人現身淡水！男子超商前揮斧嚇壞民眾

新北市淡水區中正東路一處超商前發生一起持械事件。根據淡水警分局表示，一名潘姓男子在人來人往的鬧區街頭，手持斧頭對空揮舞，口中念念有詞，行為異常。

事發地點位於淡水鬧區，當時正值中午時段，車水馬龍，許多民眾正前往超商購物。目擊者看見潘男揮舞斧頭的驚悚畫面，紛紛心生恐懼，立即躲避並報警求助。現場民眾將過程拍攝下來，影片迅速在網路流傳。

淡水警分局接獲報案後，立即派遣大批警力趕赴現場。員警抵達後，發現潘男仍持續對空揮舞斧頭，隨即大聲喝令其交出武器。警方成功取下斧頭後，發現潘男不斷自言自語，精神狀態明顯異常。

員警隨即通報救護人員到場協助，並聯繫衛生局進行評估。經新北市衛生局專業人員評估後，認定潘男符合精神衛生法強制就醫要件。下午一時許，潘男在員警戒護下，被送往淡水馬偕醫院接受治療。

警方調閱附近民眾提供的影像資料，確認潘男確實有持斧對空揮舞的行為，已構成違法事實。淡水警分局表示，將依違反社會秩序維護法第六十三條規定，對潘男進行裁處。

這起事件在網路上引發廣泛討論。有網友在影片中註明「淡水拿斧頭跟鬼輸贏」，形容潘男的怪異行為。更有創意的網友將影片配上周星馳電影「功夫」中斧頭幫出現時的經典配音，搭配潘男的動作，讓原本驚悚的畫面增添黑色幽默，意外成為網路熱門話題。

警方提醒民眾，若遇到類似狀況，應保持距離並立即報警，切勿自行接近處理，以免發生危險。此案也凸顯社會對精神健康議題的重視，相關單位將持續關注潘男的後續治療狀況。

