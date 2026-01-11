斧頭狂男出沒！宜蘭學區隨機揮舞逼近路人 警5分鐘火速壓制

記者陳佳鈴／宜蘭報導

一名58歲蔡姓男子，光天化日之下竟手持一把鋒利斧頭與拐杖，突然衝到馬路邊對著往來人車瘋狂咆哮，甚至作勢逼近路人。(圖/翻攝畫面)

宜蘭市街頭昨（10）日下午驚傳駭人的「隨機持斧」無差別攻擊案！一名58歲蔡姓男子，光天化日之下竟手持一把鋒利斧頭與拐杖，突然衝到馬路邊對著往來人車瘋狂咆哮，甚至作勢逼近路人。畫面曝光後在當地社群引爆恐慌，家長紛紛驚呼「那邊都是騎車上下課的學生，太恐怖了！」所幸宜蘭警方獲報後，短短5分鐘內即趕抵現場將人壓制。

事發地點位於宜蘭市東港路與黎明一路口，鄰近重要學區與交通要道。目擊民眾指出，昨下午1時30分許，蔡男行徑極度詭異，在路口來回踱步後，情緒失控地高舉斧頭揮舞，並持拐杖指著路人叫囂。網路上流傳的畫面顯示，蔡男眼神凶狠、舉動具有高度攻擊性，不少目擊者嚇得趕緊閃避，網民更形容此景宛如「反社會人格爆發」或「中邪」，擔憂若無人制止，後果恐不堪設想。

蔡男眼神凶狠、舉動具有高度攻擊性，不少目擊者嚇得趕緊閃避。(圖/翻攝畫面)

宜蘭警分局接獲報案指稱有男子「持利器疑似要攻擊路人」，立即啟動快打機制，線上警力在5分鐘內火速趕赴現場。員警當場將蔡男團團包圍並喝令放下武器，隨即將其壓制上銬，並查扣作案用的斧頭及拐杖。經初步調查，蔡男並無正當理由攜帶危險物品，警方訊後依違反《社會秩序維護法》將其移送裁處，並深入釐清其持斧上街的確切動機。

儘管這起事件未造成人員傷亡，但「斧頭男」出沒學區的消息已讓當地人心惶惶。警方強調，將針對該熱點區域加強巡邏密度，確保學生與居民的安全。

