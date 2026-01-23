斬夫生殖器丟馬桶！韓人妻涉「殺人未遂」判無罪

國際中心／綜合報導



南韓仁川近日發生一起震驚社會的暴力案件，一名58歲A姓女子因懷疑丈夫外遇，竟持刀斬斷丈夫生殖器，還將器官丟入馬桶，案件引發社會關注。仁川地方法院刑事第13合議庭23日對此案作出判決，A姓被告因特別重傷害罪判處有期徒刑7年，女婿因協助犯罪被判4年徒刑；A某的女兒則因違反《位置資訊保護法》，委託徵信社追蹤丈夫行蹤，被處以300萬韓元罰金。





法院認定證據不足難以證明殺意，雖手段殘忍仍判殺人未遂無罪。（圖，非當事人／翻攝畫面）

根據韓媒《News1》報導，法院說明，檢方原先指控A某及女婿涉嫌殺人未遂，但法官認為證據不足，難以認定具有明確殺意，因此「宣告無罪」。法官指出，雖然被告行為令人懷疑具殺意，但作案手法並非針對致命部位，且被害人案發後約1小時即送醫，生命並未處於高度危險。此外，法官提到，被害人在案發當下承受極大心理衝擊，而被告在犯案後未立即採取救護行動，整體情節不理想，但考量A某庭上表現出反省態度，並因發現丈夫與其他女性交往的照片而一時失控犯案。

因懷疑丈夫外遇，妻子便聯合女兒、女婿聯手行凶。（示意圖／此為AI生成圖）

調查指出，事件發生於去年8月1日凌晨1時，地點為仁川江華島一處咖啡廳。A某持尖銳刀具直接斬斷50多歲丈夫生殖器，女婿則在一旁協助綑綁。事後，A某更將切斷的生殖器丟入馬桶內沖走。據了解，案發前，A某因長期懷疑丈夫外遇，從7月27日起與女兒委託徵信社追蹤丈夫行蹤。女兒最初否認相關行為，但檢方調查揭露事實後證實其參與，雖為親生女兒，但與受害者為繼父與繼女關係。法院在量刑時，也考量受害人表達不希望被告受到嚴厲處罰，以及被告過去無重大前科，綜合犯罪動機、手段與事後態度作出最終判決。





