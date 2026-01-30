斬斷古巴「最後一根油管」 川普新禁令劍指墨西哥

美國總統川普在美東時間1月29日簽署了一項行政命令，將對任何向古巴銷售或提供石油的國家所生產的商品課徵關稅。這項措施可能進一步重創正遭受日益嚴重能源危機困擾的古巴。



此項行政命令主要針對墨西哥施壓。長期以來，墨西哥政府一直扮演古巴石油生命線的角色，並不斷表達對這個美國敵對國家的聲援，儘管墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）一直試圖與川普建立穩固的關係。

古巴高度仰賴墨西哥、俄羅斯與委內瑞拉石油



這個星期以來，外界一直推測墨西哥在川普施加的龐大壓力下，可能大幅削減對古巴的石油運輸，要求其與古巴政府保持距離。

古巴正面臨日益惡化的能源與經濟危機，部分原因是美國實施的嚴格經濟制裁。在此情況下，古巴高度仰賴來自盟友國家的外國援助與石油運輸，包括墨西哥、俄羅斯與委內瑞拉。然而，在美國軍事行動推翻委內瑞拉前實權領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，委內瑞拉對古巴的石油供應已經中斷。

自從委內瑞拉行動發生後，川普表示不會再有委內瑞拉石油流向古巴，並宣稱古巴政府即將垮台。

根據墨西哥國營石油公司（Pemex）最新報告，該公司在2025年1月至9月30日期間，每日向古巴運送近2萬桶石油。

就在該月，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）訪問了墨西哥市。在此之後，德克薩斯大學能源研究所（University of Texas Energy Institute）專家皮農（Jorge Pinon）利用衛星技術追蹤石油運輸後指出，墨西哥對古巴的石油運輸量已降至每日約7000桶。

薛恩鮑姆對於墨西哥的立場一直態度模糊。本周，她對石油運輸的相關詢問給出迂迴且含糊的答覆，並在早間記者會上迴避記者提問。

1月27日時，薛恩鮑姆表示墨西哥國營石油公司暫時中止了部分對古巴的石油運輸，但她強調這次中止是石油供應的一般性波動，並非在美國壓力下做出此決定。

墨西哥宣稱對古巴石油運輸取決於合約



薛恩鮑姆曾表示墨西哥將持續向哈瓦那展現團結，但並未明確說明墨西哥將提供何種類型的支援。1月28日時，她表示自己從未指出墨西哥已經完全「中止」運輸，並強調對古巴的「人道援助」將會持續。她補充說明，有關對古巴的石油運輸決定取決於墨西哥國營石油公司的合約。薛恩鮑姆說，「因此合約決定了何時運送、何時不運送。」



川普1月29日簽署的行政命令對古巴的實際影響仍不明朗。古巴多年來飽受危機衝擊，加上美國的禁運措施，情勢持續惡化。這個星期，這座加勒比海島國已經瀰漫著焦慮氣氛，許多駕駛在加油站前大排長龍等待加油，許多人對接下來的情況感到茫然不安。



